趙露思公司發律師函反控她違約！　張芷溪轉發怒嗆「法院見」

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸人氣女星趙露思與東家銀河酷娛的紛爭持續延燒，而女演員兼製片人的張芷溪6日也加入戰場，指控銀河酷娛合作毀約。對此，銀河酷娛於稍早發出律師函，反控張芷溪違約，強調對於合作影視作品的宣傳方式合規合法。

▲趙露思近來和經紀公司撕破臉，引發各界關注。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

銀河酷娛6日在律師函中，指稱張芷溪所屬的奔兔影業違反雙方簽訂的多個協議之義務，更控張芷溪「捏造、發布虛假內容」。銀河酷娛表示，在雙方2023年簽訂的合約中，並未有其他合作前提，在合作協議裡，也約定了東陽酷娛擁有作品的宣傳發行決策權。

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銀河酷娛指出，東陽酷娛已經按照合約中的條款，在作品正片的片尾處將奔兔影業署名為「出品方」，而張芷溪所指控的海報署名部分，也是符合規範要求及合約內容，「另外，該劇2025年5月8日對外發布的宣傳海報中，已經依約按照該規範要求，將貴公司署名為『聯合出品方』，貴公司對此並未提出任何異議。」

▲張芷溪6日發文控銀河酷娛毀約。（圖／翻攝自微博／張芷溪）

面對張芷溪的發文指控，銀河酷娛的律師警告說：「請貴公司及相關人員在收到本函後立即糾正全部違約行為、停止全部侵權行為，並採取一切措施（包括但不限於發布公開澄清聲明），消除由此給委託人造成的一切負面影響，賠償由此給委託人帶來的全部損失。」表示若奔兔影業不配合，將提起民事訴訟。

不過，張芷溪並未卻步，還直接轉發了銀河酷娛的律師函，反嗆：「合同（合約）是有明確約定的，何必對條款視而不見？那就法院見！」準備槓到底。

▲▼銀河酷娛律師函。（圖／翻攝自微博／銀河酷娛傳媒）