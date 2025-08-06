家家挑戰一人飾兩角　扮小丑「頭髮綁氣球」衝擊畫面曝光

記者蔡琛儀／台北報導

家家睽違六年推出新專輯《你給我的》，新歌〈還沒〉MV由曾入圍金曲最佳MV的亞歷三小與自動鮪魚聯合執導，以劇場式紙板佈景與童話般的質感打造視覺奇觀。家家在MV中一人分飾兩角，展現「說書人」與「夢遊小丑」兩種截然不同的角色風貌，造型與情緒皆張力十足。

▲家家推出新歌〈還沒〉。（圖／相信音樂提供）

拍攝當天，家家化身小丑頭綁白氣球、身披由數十雙手套縫製的長袍，視覺衝擊感十足現場費時許久才成功在髮絲一一綁上氣球，讓等待的家家都自嘲：「這歌名也太貼切了，什麼都『還沒』。」導演特別以手工質感搭配燈光轉換，營造出白天與黑夜交錯的幻境，家家直呼「好像走進童話世界」。而作為第一主視覺的「說書人」角色，她也以歌聲說故事，詮釋近20年來對音樂的堅持與體悟。

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〈還沒〉由金曲歌王HUSH創作，是整張專輯錄製次數最多、也最常被反覆修改的作品，家家坦言每唱一次都有不同感受，也因此與團隊成員們都對這首歌有特別深的共鳴。MV則象徵一場尋找歸屬感的旅程，紅衣主角在空白地面上畫出回家的路，卻不斷被四面八方的彩色手套拉扯，仿若在社會期待與自我認同間掙扎。

▲家家化身小丑頭綁白氣球、身披由數十雙手套縫製的長袍。（圖／相信音樂提供）

導演巧妙將現實隱喻透過夢幻美術語言呈現，紙板舞台與象徵壓力的手套交織出迷幻氛圍。從畫面到音樂皆傳遞出孤單、迷失與堅持的心境，也延續家家一直以來用歌聲說故事的能力。