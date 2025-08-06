「最美童星」病逝享年33歲！　曾演過《陰屍路》…去年發現罹癌

記者陳芊秀／綜合報導

美國女星凱莉梅克（Kelley Mack）因罹患中樞神經系統膠質瘤，於本月2日不敵病魔逝世，享年33歲。她從童星時期便活躍於螢光幕前，曾演出《陰屍路》第九季、《芝加哥醫情》第八季，英年早逝令影迷震驚不捨。

▲「最美童星」凱莉梅克（Kelley Mack）病逝享年33歲。（圖／翻攝自IG）

凱莉梅克16歲時，便演出短片《大象花園》，榮獲紐約大學藝術學院頒發的演技獎。2014年更取得查普曼大學電影學院的攝影學士學位。她近年除了演戲，也跨足配音與製作，曾為奧斯卡金獎動畫《蜘蛛人：平行宇宙》擔任配音，也參與製作短片《敲門聲》，榮獲亞特蘭大恐怖電影節最佳影片，才華備受業界肯定。

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然而凱莉梅克去年9月被診斷出罹患罕見癌症，雖然積極接受治療，最後仍不敵病魔離世。她的家屬將於8月16日下午於俄亥俄州舉辦追思會，未來也計畫在洛杉磯為她當地的朋友與工作夥伴再次舉辦儀式。她生前在《9-1-1》等多部熱門劇集中展現了精湛演技，如今一位影壇新星就此殞落，留給影迷無限的惋惜與追憶。

▲凱莉梅克去年9月發現罹患中樞神經系統膠質瘤，積極接受治療仍不敵病魔。（圖／翻攝自IG）