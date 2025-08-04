賓賓哥又出事！遭爆「利用宗教斂財」群組訊息曝光　本人回應了

記者孟育民／台北報導

TikTok上擁有72萬粉絲、被封為「公益網紅」的賓賓哥（本名江建樺），日前才疑似在板橋亞東醫院內進行直播拍攝，違反《醫療法》及《社會秩序維護法》。他近日再爆爭議，根據一位自稱為「前鐵粉」的爆料者指出，賓賓哥疑似長期違反《公益勸募條例》，透過LINE群組募集物資給特定個案，但實際上並未具備合法公益團體身份，疑似以公益為名行私人目的之實，引發外界質疑其動機。

▲賓賓哥遭爆「用宗教違法斂財」 。（圖／翻攝自Facebook／江建樺）

這位前鐵粉向媒體提供了賓賓哥所經營的LINE群組「物資群」的截圖，該群組目前人數高達1418人，截圖內容明確顯示，賓賓哥在群內針對每一則所謂「任務個案」，要求粉絲「自行購買所需物資並寄送至指定地址」，形成實質募物資的操作模式。

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爆料者痛批：「我覺得他根本不是在真心做公益，他只是為了自己的生意在消費公益！」他更進一步指出：「人數越多，看他直播買他東西的人就越多。比如說100個人有10個人會買，1000人就有100人會買。這些白天的公益流量，最後都導流到他晚上賣東西的商業直播。」他質疑說：「假設他晚上賣佛牌賺了100萬，白天去幫個案花10萬，那他還是賺90萬。這種做法，你說他是真心做公益嗎？」更直言：「我甚至覺得他根本就是在利用宗教斂財。」

▲前鐵粉提供了賓賓哥所經營的LINE群組「物資群」的截圖。（圖／圤智雨提供）



針對這類「以個人名義發動大規模募物資」的行為，昱果法律事務所的趙耀民律師表示，此舉已可能違反《公益勸募條例》。他指出：「依據《公益勸募條例》規定，只有四類特定團體（如依法立案的社會團體、財團法人、宗教法人、學校）才能為了不特定多數人的利益募集財物或接受捐贈。」

趙律師進一步強調：「如果用個人或公司名義去進行所謂公益活動，根本沒有主管機關能監督，等於民眾的愛心善款完全落入黑箱。有人打著公益的旗幟、實際卻是為了博取流量與商業利益，這已經不是『擦邊球』，而是赤裸裸地操弄社會善意。」

▲賓賓哥再度引發爭議 。（圖／本人提供）

對此，賓賓哥透過經紀公司表示，請圤智雨不要一再混肴視聽，律師團已經蒐證提告，「重申泰霸團隊是正當經營，團隊近四十位夥伴，我們這些年幫助了無數個案，做公益是我一生的志向，我希望能把真正好的東西推薦給大家，持續以行動服務社會，帶領大家加入善的循環，回饋社會，這是我一直以來的初心，看到個案臉上感激的神情，是我們泰霸團隊前進的最大動力。」