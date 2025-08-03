趙露思開直播親吐心聲　暗指「公司買水軍造謠」澄清：我沒瘋！

記者劉宛欣／綜合報導

趙露思2日晚間控訴經紀公司銀河酷娛騙走她205萬人民幣，還威脅封殺，對此，公司方否認並強調公司一直以藝人意願為優先，不久後，趙露思火速轉發暴怒回嗆：「噁心的背後小動作，我會被熬死！」風波再度延燒。3日下午，趙露思親自開直播與粉絲互動，回應了關於風波的心境，對於有人擔心她精神狀態，她直言「沒瘋，謝謝」，直播就是為了證明自己狀態穩定。

▲趙露思開直播回應近日風波。（圖／翻攝自趙露思抖音）

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趙露思在直播中安撫粉絲，語重心長表示：「沒有要讓大家怎麼樣，你們點個讚也不能幹嘛，但我不想讓有心人去帶節奏，搞得我的粉絲很難受，我不願意。」並補充道「這事情已經造成他們很多傷害，沒有吵架就是生氣，只是憋得太久的氣很火，現在不想忍了，錯的就是錯的，錯的該怎麼樣就怎麼樣」。

▲趙露思直言開直播就是為了講清楚，並讓粉絲放心。（圖／翻攝自趙露思抖音）

對於網路上有人造謠，趙露思也不善罷甘休，直接回嗆「誰告你解約了，誰告你開店了？一天到晚就是那種營銷號，老是截人半句、幾個字，賺這些錢不虧心嗎？真服了，誰要開店？要開店我早開了，虧老些錢了，你以為那些開店的都賺錢啊？」值得一提的是，此次抖音直播全程關閉打賞功能，並強調自己「娛樂圈多年有積蓄，無需粉絲破費」。

趙露思直播中有許多粉絲湧入表達擔憂，她平靜地邊進食邊說道「別擔心，這件事不是發個微博就能解決的。只是他要說一下當下的問題，因為會持續嘛，大家心裡都清楚，要不然最後又變成我一個人發瘋」，暗示自己之所以發聲是想解決問題，不願讓公司單方面隱瞞事實。