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伊能靜認「秦昊少回家」登熱搜　氣炸：前段感情挑撥這段造謠

記者王靖淳／綜合報導

女星伊能靜和大陸演員秦昊在2015年結婚，兩人婚後一女，但過去卻經常被傳婚變，最近她開直播與粉絲分享近況，除了自認戀愛腦之外，同時也透露秦昊過去拍戲繁忙時不常回家，不料卻被部分網友曲解成婚姻亮紅燈，還一度登上微博熱搜，氣得她發文直呼：「前一段情感動不動挑撥，希望看熱鬧，這一段感情各種造謠。」

▲▼伊能靜。（圖／翻攝自微博）

▲伊能靜坦承秦昊很少回家。（圖／翻攝自微博）

伊能靜最近在直播中提到，這段時間秦昊較少外出拍戲，因為沒有什麼好腳本，這讓夫妻倆及女兒有更多的相處時間。她表示和秦昊已認識13年，對方幾乎沒停止過工作，這也讓她對他和女兒的互動產生一些遺憾，「我所有手機裡的照片，都是我跟女兒，他幾乎都沒怎麼出現過。」她更坦言，當秦昊回到上海時，會感到心神不寧，並自覺是有點戀愛腦。

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▲▼伊能靜。（圖／翻攝自微博）

▲伊能靜自認戀愛腦。（圖／翻攝自微博）

直播內容曝光後，立刻掀起網友討論，面對部分網友的斷章取義，伊能靜事後透過微博發聲，強調自己並不是在批評秦昊，而是表達對家庭生活的珍惜。她解釋，秦昊自年初以來便留在家中，九個月來沒有外出拍戲，因為他想慎選劇本且有更多時間陪家人。她自己也希望能獲得更多的三人時光，每次直播後她都急著回家，因為女兒都常常說她太忙。

▲▼伊能靜。（圖／翻攝自微博）

▲秦昊、伊能靜結婚10年。（圖／翻攝自微博）

最後，伊能靜希望大家不要斷章取義她的婚姻生活，呼籲大家放下偏見，帶著更多祝福與正能量去看待世界，讓生活更加美好，「大家活得開心一點，給世界帶來美好，多一點祝福，這世界可以光明燦爛，把能量提高一點，你也會過得好一點，豐盛起來。造謠一定拿起法律捍衛事實，營銷號請自重。」

▲▼伊能靜。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

▲伊能靜要大家別斷章取義。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

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伊能靜秦昊結婚婚變

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