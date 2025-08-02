信樂團回來了！　成員自爆「吃白吐司半年、罐頭分3次吃」家人看不下去

記者蔡琛儀／台北報導

信樂團吉他手吳力勻（LeeQ）與鍵盤手傅超華（Tomi）化身知性時尚型男，出席鐘錶品牌新品發表會，問及近況，兩人開心預告信樂團在錄製新歌，「希望大家從我們的新歌中可以聽得到樂團的音樂成長，請大家拭目以待。」

▲信樂團吉他手吳力勻（LeeQ）與鍵盤手傅超華（Tomi）。（圖／Bard’s Ｗhisper 吟遊詩人的呢喃提供）

信樂團和鐘錶品牌創辦人兼設計師張森傑結識，聊天後發現彼此對創作理念有許多默契成為知己，信樂團笑說：「信樂團與BW都很瘋狂，創辦人為了錶賣掉房子，我們為了音樂也付出非常多，一旦定下目標就不輕易放棄，孤注一擲很需要勇氣，難怪會這麼合的來！」

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問及對音樂的瘋狂付出，LeeQ表示學生時期會跟家人說去圖書館，但其實去玩音樂，而接觸音樂後認為是當時救贖，曾為買吉他省吃儉用，吃白吐司長達半年，一度讓同學看不下去；Tomi為了音樂離鄉背井，讓家人一度不諒解，他來台後吃了不少苦頭，1個罐頭甚至要分2、3餐吃，過程艱辛也咬牙撐過。

▲信樂團成員分享近況。（圖／Bard’s Ｗhisper 吟遊詩人的呢喃提供）

8月父親節即將到來，LeeQ分享今年父親節剛好在上海有演出，會另外抽空回家跟家人吃飯；Tomi的父親傅若橋也是位歌手，曾出過1張黑膠唱片，「雖然父親已經離開多年，但總感覺父親永遠跟我很近，男人有時候不用太多話，但我知道他懂我，我也懂他。」