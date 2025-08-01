張睿家認了隱婚6年！「回家會跪算盤」不敢說　婚宴加到20桌砸300萬

記者蕭采薇／台北報導

張睿家與黃安若於1日舉辦婚宴，正式攜手邁入人生新篇章，這天同時也是兩人登記結婚的第六週年。兩人過去被問到結婚問題時，總是不願承認，如今終於正式舉辦婚禮，張睿家感謝媒體保守秘密。不過被問到為何先前選擇「隱婚」？他尷尬笑說：「我如果在新戲宣傳把這件事說出來，回家真的會跪算盤。」

▲張睿家、黃安若於1日舉辦婚宴，正式攜手邁入人生新篇章。（圖／記者林敬旻攝）

上午證婚儀式於教堂隆重舉行，在小提琴悠揚旋律中，新人緩緩步入會場，於牧師與親友的見證下交換戒指、發表誓言，場面溫馨動人，不少賓客感動拭淚。張睿家父親在婚宴致詞時動情表示：「說實話，我們本來還不太確定這場婚禮會不會辦，沒想到今天真的成真了。」

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張睿家受訪時則坦言，會舉辦婚禮，是為了給長輩一個交代，像是姑姑就曾對他說：「我這輩子不知等不等得到你們婚禮。」張睿家也透露，典禮上他比老婆更早感動落淚。而兩人本來只想辦簡單家宴，但後來越搞越華麗，賓客也增加到20桌以上，張睿家笑說：「看到（金額）有嚇到。」婚禮花費預計將近300萬。

▲張睿家、黃安若於1日舉辦婚宴，正式攜手邁入人生新篇章。（圖／記者林敬旻攝）

新娘黃安若特別為這場婚宴量身訂製三套來自 LinLi Boutique 高訂系列的夢幻婚紗，成為現場最矚目的亮點。從證婚與進場時穿上的代表作《浪花低語》，以層層立體花型與長頭紗打造海浪般的氣勢開場；到婚宴二進的《Lilac 紫丁香》，融合紫藍煙霧色、手工珠條與燒製花片，夢幻如詩；再到送客時選穿的《深海之舞》，以烏干緞剪裁與手工花朵裙襬呈現溫柔純淨的尾聲。三套婚紗細膩詮釋不同情境與氛圍，讓新娘的每一個步伐都如走進詩意畫面，深深打動現場每一位賓客。