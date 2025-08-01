賈斯汀確診萊姆病！「神經受損、噁心疲勞」撐完巡演　同病小賈曾被認吸毒

記者蕭采薇／綜合報導

近年來演藝事業頻受打擊的賈斯汀（Justin Timberlake），日前才剛結束演出，1日透過IG宣布，他已罹患罕見疾病「萊姆病」（Lyme disease）。賈斯汀表示，有粉絲發現他在巡迴中看起來萎靡不振，精力不足，「其實這是萊姆病導致的神經損傷和疲勞所致」。

▲賈斯汀罹患罕見疾病「萊姆病」，這讓他巡演期間看起來疲憊不堪。（圖／達志影像）

賈斯汀在發文中表示：「我一直在與一些健康問題作鬥爭，並被診斷出患有萊姆病。我並不是為了要讓你們替我感到難過，只是想讓你們了解，我在幕後所經歷的一切，」他寫道：「如果你曾經患過這種病，或者認識萊姆病患者，那麼你就會明白，這個病會讓人身心俱疲。」

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他描述了自己剛被診斷出萊姆病時的心情，並透露曾考慮過停止巡演，但最終因為熱愛表演而決定繼續下去。 賈斯汀說：「剛得知診斷結果時，我確實很震驚，但至少我能理解，為什麼我會在舞台上忍受巨大的神經痛，或者只是感到極度疲勞或噁心。」

不過賈斯汀接著表示：「我面臨抉擇，該停止巡演？還是繼續下去，找到答案。我決定，表演帶給我的快樂遠遠超過了我身體感受到的短暫壓力。我很高興我堅持了下來。」

▲賈斯汀（左）近些年演藝事業屢遭打擊。（圖／達志影像／美聯社）

賈斯汀最後說道：「我不僅向自己證明了自己的堅韌意志，而且與你們共度了許多難忘的美好時光。我以前不願意談論這件事，因為我從小就被教育要把這種事藏在心裡。但現在我正努力更坦誠地分享我的掙扎。我也想盡自己的一份力量，幫助其他正在遭受這種疾病折磨的人。」

不只賈斯汀，包括小賈斯汀（Justin Bieber）、艾薇兒（Avril Lavigne）也都深受萊姆病之苦。艾薇兒在在2013年無預警消失，直到2015年才證實罹患萊姆病（Lyme disease），臥床期間一度陷低潮，「我已經接受了死亡。」小賈斯汀則曾在受訪中透露：「我看起來超慘，但我真的不是吸毒。」