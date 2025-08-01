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美聲天后莎拉布萊曼護嗓「演出前不說話」　睽違30年重返音樂劇登台

記者蕭采薇／台北報導

「美聲天后」」莎拉布萊曼（Sarah Brightman）帶著音樂劇《日落大道》（Sunset Boulevard）來台，將於8月2日至10日登上台北國家戲劇院。31日率先開放媒體探班彩排，莎拉布萊曼透露，她將保護嗓音視為首要，演出前幾乎不說話。

▲ 莎拉布萊曼 音樂劇《日落大道》 採排訪問。（圖／記者李毓康攝）

▲ 莎拉布萊曼為主演音樂劇《日落大道》來台。（圖／記者李毓康攝）

莎拉布萊曼睽違30年重返音樂劇演出，心中也相當緊張，求好心切的她為呈現最佳狀態，也讓現場媒體小候了一會兒。除了莎拉布萊曼外，主演群已幾乎都已抵台，陣容星光熠熠，包括澳洲實力派男星堤姆德拉克斯（Tim Draxl）、實力新星艾希蕾魯本納赫（Ashleigh Rubenach），以及曾在30年前原版演出中飾演男主角的麥可考密克（Michael Cormick）等重量級演員。

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全劇透過磅礴音樂、震撼視覺與層層堆疊的情感描寫，引領觀眾走入那個在夢與現實邊界徘徊的銀色世界。本劇由音樂劇大師安德魯韋伯（Andrew Lloyd Webber）操刀譜曲，改編自1950年同名經典黑白電影，描寫昔日默片巨星諾瑪黛斯蒙德（Norma Desmond）在時代洪流中如何陷入孤獨與幻夢，與年輕編劇喬・吉利斯展開一段糾葛的情感關係。

▲▼音樂劇《日落大道》 採排訪問。（圖／記者李毓康攝）

▲音樂劇《日落大道》演員們現身彩排。（圖／記者李毓康攝）

同時參與《日落大道》原版演出以及此次回歸的麥可考密克（Michael Cormick），這次飾演忠僕麥克斯.馮.邁耶林(Max Von Mayerling)。他形容這個角色：「外表沉默，內心卻蘊藏最深沉的情感，是整齣劇中最令人心碎的存在，同時Max對諾瑪的忠誠不只是出於責任，而是一種深層的愛與保護。他選擇守護她的夢，即使那是一場早已破碎的幻象。」

其對諾瑪的忠誠也成為劇情推進的關鍵。飾演男主角喬吉利斯（Joe Gillis）的澳洲演員堤姆德拉克斯（Tim Draxl）飾演年輕編劇喬吉利斯，在劇中是引領觀眾進入諾瑪世界的重要角色。他分享道：「喬是一個非常人性化的角色，他有理想，也有現實的掙扎。我覺得觀眾會從他身上看到自己在面對誘惑與良知時的選擇。」

▲ 莎拉布萊曼 音樂劇《日落大道》 採排訪問。（圖／記者李毓康攝）

▲莎拉布萊曼求好心切，雖然令媒體小候，但一現身就雙手比愛心。（圖／記者李毓康攝）

澳洲女演員艾希蕾魯本納赫（Ashleigh Rubenach）飾演的貝蒂謝弗（Betty Schaefer）則是劇中的希望之光，她表示：「Betty 是一位勇敢、真誠且充滿熱情的女性，也象徵著新好萊塢的女性自主力量。」她分享從小與奶奶一同觀賞 Grace Kelly 電影的回憶，「Betty 讓我得以用當代女性的聲音，詮釋黃金年代女性的堅毅與樂觀。」

飾演亞堤.格林(Artie Green) 的奈吉爾哈克(Nigel Huckle)去年曾因演出《西貢小姐》來台，這次再次回歸，他形容角色為「心地善良、代表穩定與溫柔的存在，卻也被捲入複雜的情感糾葛」，並讚賞台灣觀眾對戲劇的熱情與細膩回饋。

▲▼音樂劇《日落大道》 採排訪問。（圖／記者李毓康攝）

▲音樂劇《日落大道》演員們現身彩排。（圖／記者李毓康攝）

多年來活躍於古典跨界與音樂劇領域的莎拉布萊曼，此次挑戰演繹曾經榮耀一時、卻被時代遺忘的女星諾瑪黛斯蒙德。她坦言：「多年巡演與錄音的經驗，讓我現在可以更成熟、更深入地演繹諾瑪內心的孤寂與渴望。她的生命軌跡，就像是無數女性藝術家的寫照。」

同台演出的堤姆德拉克斯也感動表示：「她用歌劇般的聲音與舞台控制力，把這個角色詮釋得淋漓盡致，是我從小的偶像。」《日落大道》將在台北國家戲劇院登場，全台限量11場，購票請洽寬宏售票系統。

 

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莎拉布萊曼Sarah Brightman堤姆德拉克斯Tim Draxl日落大道

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