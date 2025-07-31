潘若迪露面揭沈玉琳現況！全程陪伴「擔憂發聲」　爆病床前手語溝通

記者孟育民／台北報導

主持人沈玉琳29日住進三總加護病房，病因目前尚未公開，而妻子芽芽31日透過他的IG公開發文：「目前正配合檢查並進行休養中。目前狀況穩定，請大家不用太過擔心。」好友潘若迪從看診就陪伴在沈玉琳身邊，今天中午同樣也有去探病，稍早首露面現身攝影棚，曝光沈玉琳最新病況，也喊話希望大家讓他專心休養。

▲潘若迪透露沈玉琳現況。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）

根據《TVBS新聞網》報導，潘若迪稍早錄製《女人我最大》，透露才剛去看過沈玉琳，表示他還能聊天、意識清楚，「我盡可能都不讓他聊天了，因為我想說你居然都已經休息了，不要講那麼多話，我說你手語。」但澄清沈玉琳並非外界說的猛爆性肝炎、腦水腫、胰臟癌，「他目前很OK，中午我們才來吃飯，一切都在穩定的當中，他都還在醫院持續的在檢查，沒有任何一個人知道是任何的原因，因為他還在檢查、等報告。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲潘若迪希望外界讓沈玉琳好好休養。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）

潘若迪雖然這幾天電話被打爆，但對於好友病況口風很緊，「我從頭到尾都參與其中，但是我不做任何的表達，我要尊重芽芽。老沈需要我怎麼做我就怎麼做！」還笑說自己更擔心沈玉琳，因為只有他聯絡得到「老保母」阿蓮。

