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女星平台叫外送「餐點停滯不動」一問才知是聾啞人！暖心故事曝光

記者黃庠棻／台北報導

大陸女星張馨予曾演過多部金庸改編電視劇，並以《武媚娘傳奇》中的蕭淑妃一角受到關注，2018年她宣布嫁給知名軍官何捷，進而獲得「最美軍嫂」的稱號。婚後的她逐漸淡出演藝圈，專注家庭生活，經常透過社群與粉絲分享日常動態，近日她更因為分享叫外送的趣事而登上熱搜排行榜。

▲▼張馨予被控「使喚空姐放名牌包」轉發爆料：別小看我網速。（圖／翻攝自微博／武媚娘傳奇、張馨予）

▲張馨予時常會在社群網站上分享生活。（圖／翻攝自微博／武媚娘傳奇、張馨予）

張馨予日前在社群網站上分享近況，透露自己透過外送平台叫食物，一開始發現外送員的行蹤停滯不前，打電話過去才得知對方是一位聾啞人士，後來她透過文字訊息順利取得餐點，並大讚這位外送員「是位年輕、有禮貌的小哥哥。」

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▲張馨予生吃螞蟻。（圖／翻攝自微博）

▲張馨予分享叫外送遇到聾啞外送員的暖心故事。（圖／翻攝自微博／張馨予）

對此，張馨予因為這一次的外送經驗，大讚平台為身心障礙人士提供了寶貴的就業機會，她也藉此呼籲大眾，如果遇到聾啞外送員，能夠給予他們更多的耐心，忍不住狂讚「他們真的很好很努力也很禮貌」。

▲▼張馨予被蒸氣眼罩燙傷。（圖／翻攝自微博／張馨予）

▲張馨予分享叫外送遇到聾啞外送員的暖心故事。（圖／翻攝自微博／張馨予）

而張馨予暖心對待聾啞外送員的暖心故事曝光後，也掀起一陣熱議，有網友分享「自己曾因不知道外送員是聾啞人而發脾氣，得知實情後感到非常愧疚並給予小費作為補償」，讓張馨予親自回覆大讚該網友「是個頂好的人」。

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