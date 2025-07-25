江祖平失聯2天「露燦笑」回歸《願望》　正式宣布：放棄當敬業演員

記者黃庠棻／台北報導

八點檔女神江祖平日前發文，控訴拍攝《願望》期間遇上無能導播，被滾燙熱水潑傷，對方不僅沒有喊卡急救，讓她痛到事後還得吃藥才能繼續工作，後續她清空所有Threads只剩一則「下台一鞠躬」，更傳出劇組聯絡不到她的狀況。在失聯了2天之後，她終於再度發文「回歸」。

▲江祖平拍攝《願望》發生意外，槓上導播。（圖／三立電視提供）

江祖平在拍攝《願望》時與導播槓上，不僅刪光Instagram所有與該劇相關的動態、照片，Threads的發文也僅剩一則「事過境遷、無從批判，被害者被審視、污衊。算了！下台一鞠躬」，而在她發出這則貼文之後，劇組就聯繫不上她。

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▲江祖平拍攝《願望》發生意外，槓上導播。（圖／三立電視提供）

失聯2天之後，江祖平再度出現在Threads上發文，曬出一張《願望》劇照，照片中的她露出燦爛微笑，她表示「感謝PTT及YT上的粉絲對小弟的支持，起初只要求的是一個說法，最後變成…… 唉」，強調自己「還是會撐到最後，畢竟是一個團體，不能因為某人或某群體而失去原本有的工作態度。」

▲江祖平失聯2天，回歸《願望》劇組。（圖／翻攝自江祖平Threads）

不僅如此，江祖平也透露在被熱水潑傷的當下，其他現場同事、工作人員都相當傻眼，但也無法做出任何幫忙的動作，她直呼「我真心的感受到他們的溫暖」，而她雖然回歸《願望》劇組，但也再度發聲表示「我正式宣布放棄『敬業』演員了，不要一直踩我底線了」，疑似隔空喊話導播。

▲江祖平失聯2天，回歸《願望》劇組。（圖／翻攝自江祖平Threads）