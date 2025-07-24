金馬名導婁燁被控「侵占數千萬」發聲了！　怒指：完全是誣陷

記者劉宛欣／綜合報導

以《一部未完成的電影》榮獲金馬獎最佳劇情片與最佳導演的婁燁，近日吃上官司，他遭控涉嫌利用職務之便，侵占並挪用電影公司投資款項，涉案金額高達上千萬人民幣，電影公司向北京警方報案，警方已正式受理，不少網友憂心他的新片上映將受到影響。對此，他24日在微博公開做出回應，直言一切都是誣陷。

▲婁燁2024年靠著《一部未完成的電影》獲得金馬最佳劇情片、最佳導演。（圖／翻攝自微博）

婁燁24日發文，文中開頭就直呼「大家好，我是婁燁，視頻（影片）內容純屬捏造，是對我個人的誣陷」，接著表示：「面對長久以來針對《三個字》以及我個人的造謠、誹謗，作為一個電影導演，我將以法律方式維護我的作者權利和個人權利，保護影片以及所有參與《三個字》影片的演員和工作人員的權益不受侵害。」未來也會追究想搶奪影片的人及公司的法律責任，直到作品上映。

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▲婁燁回應被告的消息。（圖／翻攝自微博）

此前，據陸網消息，福萊魔石影業（廈門）有限公司法人代表張女士23日向警方報案，指控婁燁在受聘期間涉嫌利用職務之便，侵占並挪用該公司投資款項，涉案金額高達上千萬人民幣。北京朝陽警方正在調查中。而涉案的電影是婁燁執導的新片《三個字》，由易烊千璽、李現、王傳君等人主演。