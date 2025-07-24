名導婁燁「涉嫌侵占」被告！金額上千萬…易烊千璽主演新片受影響

記者陳芊秀／綜合報導

大陸導演婁燁被提告！他遭控涉嫌利用職務之便，侵占並挪用電影公司投資款項，涉案金額高達上千萬人民幣，電影公司已經向北京警方報案，警方已經正式受理，而他目前尚未回應爭議，陸網憂心他的新片上映將受到影響。

▲婁燁。（圖／攝影中心攝）

據陸網傳出的消息，福莱魔石影業（廈門）有限公司法人代表張女士於7月23日向警方報案，指控婁燁在受聘期間涉嫌利用職務之便，侵占並挪用該公司投資款項，涉案金額高達上千萬人民幣。北京朝陽警方正在調查中。

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而涉及該案件的電影是婁燁執導的新片《三個字》，由易烊千璽、李現、王傳君等人主演。福莱魔石影業於2020年與婁燁擔任大股東的公司「廈門依英影視傳媒」簽訂合作拍攝電影協議，由婁燁擔任電影總負責人、監製、導演及製片人等多項職務。然而電影開拍不久後，福萊影業發現影片帳目混亂，質疑婁燁涉嫌挪用、侵占，再三溝通無果後，解除協議並卸除婁燁所有職務。

婁燁現年60歲，是大陸影壇代表人物之一，去年憑《一部未完成的電影》勇奪第61屆金馬獎最佳導演。他的作品在海外獲得高評價，在大陸時常因為故事碰觸爭議題材，審查難以過關，被稱為「禁片之王」，其妻子趙濤是2025年（第82屆）威尼斯影展評審團之一。