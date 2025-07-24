樂天女孩出發衝「美國限定」　筠熹若潼推廣台式應援

記者葉文正／台北報導

樂天女孩「美國陣容」名單曝光！台味應援登上世界舞台 樂天女孩出征美國大聯盟的陣容正式揭曉！Rakuten Girls 8月將參與運動家、國民、海盜三支球隊主辦的「台灣日」活動，名單包含隊長曲曲、特級副隊長筠熹，以及若潼、岱縈、小紫、琳妲、嘎琳與穎樂。

▲將出發美國的女孩。琳妲(左起)、嘎琳、小紫、曲曲、筠熹、穎樂、岱縈。（圖／樂天桃猿提供）

這批成員將自美西出發、一路橫跨至美東，創下台灣啦啦隊參與美國職棒場次最多的紀錄。 行程將從8月底於運動家主場打響首戰，樂天女孩預計帶來原汁原味的台式應援舞蹈，搭配各場台灣日專屬活動，為現場球迷與海外僑胞獻上最道地的「台味應援」。

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▲嘎琳出發到美國。（圖／記者林敬旻攝）

隊長曲曲分享：「最期待能親身踏上MLB球場，好好感受電視轉播中那種震撼的氣氛！也想來場球場踩點巡禮，實地體驗一下美國棒球文化。」 首次前往美國的筠熹難掩興奮，直呼這是全新的里程碑：「這是我第一次去美國，真的很期待！聽說那邊的應援文化跟我們完全不同，也希望我們的台式應援能打動當地球迷的心。」

筠熹還笑說，除了工作行程，自己的小貪吃魂也已經開始蠢蠢欲動：「我出發前一定會查好美食名單！」 對於再度受邀出國，若潼坦言：「能再次踏上大聯盟球場真的覺得很榮幸，也超級興奮！迫不及待想把我們樂天女孩的熱情應援帶到現場，與球迷分享台式應援的能量。」

若潼說這次行程將從西岸一路巡演到東岸，讓她感覺就像是一趟應援闖關之旅，「每個球場的氛圍都不一樣，我真的很期待每一場的驚喜。」 岱縈則分享了上次美國行的回憶：「每個球場都有它的特色，真的非常值得一去。之前還碰到現場有認出我們的觀眾，那種感動真的說不出來！」她也透露，這次最期待的場次是匹茲堡對上道奇的比賽，「希望能再近距離看到大谷翔平！」她笑說自己一收到行程立刻安排好貓咪的照顧，還興奮地通知住在美國的朋友「要記得來現場幫我們加油喔！」 女孩們也齊聲向海外粉絲喊話：「希望這次在美國的台灣朋友，或是願意特地飛來支持的球迷們，都能進場為我們應援，一起把Rakuten Girls的熱情傳遞到每一個角落，讓全場都聽見來自台灣的聲音！」