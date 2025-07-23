玉兔懷二寶5個月認「仇恨值飆升」　吐委屈心聲：逼孕婦大修行

記者王靖淳／綜合報導

女星玉兔（鄭如吟）2022年和導演Howard結婚，同年底生下兒子姆姆，今年5月驚喜宣布懷二寶，事後透露寶寶性別是女生。目前懷胎進入5個月的她，今（23）日透過社群分享近照，感性吐露懷孕的委屈心情，「根本就是逼孕婦大修行呀。」

▲玉兔分享懷孕生活。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

玉兔表示，自己曾聽說懷孕期間的「仇恨值」可以維持很久，而「月子仇」則可能一輩子都記得。她在文中向其他媽媽們提問「各位媽咪也有在這樣記憶嗎？」表達對孕期的不適感受，她更形容自己在懷孕過程中如同「獨自漂流在大海」，那種孤單和無力感，讓她深刻體會到懷孕期間的辛苦，「如此的束手無策，這種感覺大概只有懷孕過的人才懂。」

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▲玉兔懷孕邁入第5個月。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

談到懷孕的生理變化，玉兔透露體內荷爾蒙劇烈波動，讓她感到一陣情緒起伏，「懷孕的不適，體內的荷爾蒙產生劇烈的變化，掀起狂風暴雨。」她提到，遇到委屈、受氣甚至被挑釁時，還必須顧及寶寶，調整自己的情緒。她指出，大家總提醒孕婦「不要生氣～胎教胎教！」但其實，孕婦很多時候只能將不開心的情緒硬生生地吞下，為此她直呼：「根本就是逼孕婦大修行！」