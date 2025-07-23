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母淚訴：是警察殺了她！臨演女兒遭12人性侵　報警「竟被要求畫下體」

記者張筱涵／綜合報導

2009年韓國演藝圈曾發生一起震撼社會的悲劇，一對曾從事臨時演員工作的姊妹雙雙離世，疑因遭受長期性暴力與制度性漠視而走上絕路。母親為了女兒們奮戰至今，日前上《KCSI：鐵證》傾訴「殺了我女兒的是警察」，進而曝光女兒在報案過程中遭受到的侮辱，令觀眾們氣憤不已。

▲▼KCSI：鐵證。（圖／翻攝自YouTube／사건의뢰）▲▼KCSI：鐵證。（圖／翻攝自YouTube／사건의뢰）

▲素羅遭12人性侵和性騷，3個月內被非禮了40幾次。（圖／翻攝自YouTube／사건의뢰）

案情回顧，一切始於2009年8月28日，研究生楊素羅（化名）從18樓一躍而下，結束年僅20多歲的生命。據家屬描述，她原為溫順認真的學生，但在妹妹建議下開始接觸臨演工作後性情大變，甚至出現暴力傾向與精神異常，住院治療期間揭露遭在拍攝現場被稱為「班長」的管理人員和其他11人多次性侵、騷擾，甚至在公車上、汽車旅館等地遭到侵犯。更令人震驚的是，有三位「班長」輪流對她施暴，其中一人還曾將她監禁三日並奪走手機。

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▲▼KCSI：鐵證。（圖／翻攝自YouTube／사건의뢰）▲▼KCSI：鐵證。（圖／翻攝自YouTube／사건의뢰）

▲母親說殺了女兒的是警察。（圖／翻攝自YouTube／사건의뢰）

受害者曾在房內留下「想死」、「不如溺死才是答案」、「要小心班長」等字條，顯示其心理早已崩潰。母親最終說服她向警方報案，但調查過程卻充滿冷漠與羞辱，警方不但質疑事件成立，還勸她「乾脆忘了這一切重新適應社會」，甚至有刑警要求素羅畫出加害者性器官的模樣，而且還是細節到顏色、毛、粗度和長度。

▲▼KCSI：鐵證。（圖／翻攝自YouTube／사건의뢰）

▲素羅生前的日記。（圖／翻攝自YouTube／사건의뢰）

原本母女倆覺得只要忍耐，警察就會給予協助，女兒便哭著畫出加害者的性器，然而，這還不是結束：「警察叫我女兒把帽子拿下來，讓他看看是小姐還是大嬸，讓他看看和12個人發生過關係的人長怎樣，我當下氣得抓起女兒的手就離開，結果女兒突然衝到8線車道上，慶幸的是駕駛們都有閃開還開了雙黃燈，這才讓女兒沒有被撞。」

素羅在事件發生2年後撤回控告，3年後選擇自殺。母親痛哭著說：「我真的很後悔那時候選擇忍耐。」更令人心碎的是，素羅過世6天後，妹妹素貞（化名）也自責不已而結束生命，父親亦在數月後因腦出血驟逝，整個家庭幾近崩潰：「我們原本是一家4口，如今只剩下我一個人。」

▲▼KCSI：鐵證。（圖／翻攝自YouTube／사건의뢰）

▲警方要求素羅畫出加害者的性器。（圖／翻攝自YouTube／사건의뢰）

母親表示，女兒們離世前說的最後一句話是「媽媽很堅強，所以請幫我們申冤吧」，她也因此決定要戰到最後一刻，一個人掛著看板並拿著大聲公抗議，並採取法律手段，然而殘酷的是，一直到現在加害者們都沒有受到任何懲處，甚至還反過來告她：「我後來有去找那些警察，但當時那些警察也從未道歉過。」

▲▼KCSI：鐵證。（圖／翻攝自YouTube／사건의뢰）▲▼KCSI：鐵證。（圖／翻攝自YouTube／사건의뢰）

▲母親感到相當後悔。（圖／翻攝自YouTube／사건의뢰）

本事件不僅反映韓國演藝產業內部存在長期性的結構暴力，也凸顯司法系統在性暴力案件中對受害者的保護嚴重不足。該節目播出後，在韓網掀起再一次的公憤，呼籲政府與警方正視制度缺失，避免悲劇重演。

▲▼KCSI：鐵證。（圖／翻攝自YouTube／ 사건의뢰）

▲母親獨自站上街頭抗爭。（圖／翻攝自YouTube／사건의뢰）

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KCSI：鐵證

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