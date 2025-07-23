「百億富豪」黃苡峻背景曝！昔為捍衛清白怒告臉書…81網友被函送

▲「百億富豪」黃苡峻7月15日被本刊直擊他去大安區某知名的鐵板燒餐廳並從該處離開。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「百億富豪」黃苡峻7月15日被本刊直擊從台北市內湖區一處商辦大樓搭車出門，前往大安區某知名的鐵板燒餐廳。根據之前的媒體報導，黃苡峻是身價百億的富豪，除了經營多家飯店，也投資高科技、能源事業，2015年他曾因北台灣最大的遊艇碼頭經營權之爭，意外登上媒體版面，而他的背景也在這次事件中曝光。

黃苡峻是昇鴻公司前董事長，因獲八斗子遊艇碼頭開發案，成為遊艇實業家而聲名大噪。不過他也因為標下基隆碧砂漁港碼頭OT案，造成當時鬧糾紛的股東，疑似成立10幾個臉書粉專，裡頭全是對黃苡峻的不實指控。黃苡峻多次向臉書檢舉，但臉書只說沒有違反社群規範，不願意下架，讓黃苡峻不惜槓上社群媒體龍頭，提告臉書誹謗罪，捍衛清白，也創下台灣司法首例。

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▲富商黃苡峻與股東糾紛，除遭上網不實爆料外，也波及鎮瀾宮董事長顏清標（左）。（圖／報系資料照／CTWANT提供）

當時網友Jason Wu在臉書「爆料公社」發文爆料，指名道姓指控富商黃苡峻等人不實指控，消息引發上名網友討論，紛紛痛罵他們人渣、敗類，3人否認指控，認為遭到網路霸凌，並開記者會提出證據反駁，黃苡峻並對PO文的Jason Wu及罵他的80多名網友提告防害名譽。

事後警方調查，但查不出網友JASON WU的真實身分，倒是在底下留言的網友，有81人身分確認，被函送北檢偵辦，其中5名網友在北檢轄區，到案後坦承犯行，黃苡峻要他們在網路上PO文道歉，並撤回告訴，最後5人不起訴。其餘涉案網友因散布在各地，檢察官已向高檢署聲請移轉管轄。

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