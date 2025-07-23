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爆吳宗憲罵大小S：沒家教「掀《不熙娣》報金鐘內鬨」！27年交情斷了

吳宗憲大罵小S／吳宗憲直播批徐家姊妹「沒家教」　小S不爽同捆吳姍儒報金鐘

圖文／鏡週刊

由於姐姐大S驟然離世，小S為了修復心情告假《小姐不熙娣》，結果竟跟代班的吳姍儒從沒交集變成死敵。本刊接獲圈內的可靠消息透露，除了兩女因為節目和報名金鐘獎而生的各種複雜嫌隙，主要還是跟吳宗憲最近頻頻在中國大陸開直播，突然翻臉狂批大小S、罵她們姐妹是「沒家教的壞蛋」有關。據悉，這番話語已傳到小S的耳裡，也有人懷疑是吳宗憲替女兒出頭，總之雙方近27年來的交情說翻就翻，演變成吳家與徐家的仇恨大戲。

日前《小姐不熙娣》製作單位宣布已報名金鐘獎最佳主持人，除了小S、派翠克外，也包括代班的吳姍儒。雖然製作人B2聲稱，一起報名的決定，經過小S同意，但傳出小S私下極度不樂意，原因跟吳姍儒的爸爸吳宗憲有關。

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吳宗憲大罵小S／吳宗憲直播批徐家姊妹「沒家教」　小S不爽同捆吳姍儒報金鐘

吳姍儒代班《小姐不熙娣》，雖然贊助商抽手，但畢竟是臨危受命，只需固守到小S回來就行。只是小S回歸遙遙無期，吳宗憲近來在中國大陸開直播，竟發了狠地狂罵徐家姐妹，讓小S跟吳姍儒間的矛盾升到最高點。

吳宗憲大罵小S／吳宗憲直播批徐家姊妹「沒家教」　小S不爽同捆吳姍儒報金鐘

據悉，吳姍儒主動爭取《小姐不熙娣》主持棒，在沒人敢接下這大任時，成為唯一人選。吳姍儒開始主持之後，先是被過去來賓爆料耍大牌、態度差，接著又是贊助商撤資、少錄一集等消息，總之一波又一波的負面傳聞，讓吳宗憲認為就是小S在後面搞的鬼，才會為了護女和小S撕破臉。

吳宗憲大罵小S／吳宗憲直播批徐家姊妹「沒家教」　小S不爽同捆吳姍儒報金鐘

此外，雖然吳宗憲狂罵徐家人，但製作人B2為了顧及吳宗憲的面子，硬是將小S、吳姍儒綁在一起報名金鐘獎，此舉也讓小S極不舒服，如同被霸王硬上弓般地令人難受；除了被無故狠潑髒水，還因為當初《小姐不熙娣》這個名字是大S想出來的，對小S有非常珍貴的意義。如今在吳宗憲引爆矛盾下，原本不熟的小S和吳姍儒直接變成仇人。

回應

吳宗憲回應表示，自己並沒有罵小S，「我是說黃子佼。這個人是沒有家教的才會搞出那麼多奇怪的事，然後小S跟他交往過，所以我跟他們大概都沒有什麼交集。現在網路那麼多大家都是捕風捉影，然後張冠李戴，甚至空穴來風，但是很清楚的，我是痛罵了黃子佼。」

至於是不是懷疑之前吳姍儒被爆轉賣氣泡水機公關品引廠商不悅跟小S有關？吳宗憲則說：「賣氣泡水的是事完全不了解，更不可能是因為跟廠商有什麼關係，然後去發聲。可能篇幅都放在一起，然後前後因果關係都沒有看完，所以只看我罵沒有家教這一部分，這個不就是斷章取義嗎？」


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