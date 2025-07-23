蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

▲ 蔡依林出席聽歌會。（圖／凌時差音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

Jolin蔡依林25日將推出新專輯《Pleasure》，昨晚（22日）現身「Pleasure Wonderland」專輯搶聽會，與破百位歌迷一同聆聽專輯中的13首新歌，這次她首度身兼製作人，並參與所有的詞曲創作，歌曲中不乏對慾望與本能的探問，到女性視角下的覺醒與力量表達，其中《pillow》歌詞寫道「偽單身」，她也罕見鬆口感情狀態，並坦言自己也有凍卵。

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▲▼ 蔡依林罕見公開感情現況。（圖／凌時差音樂提供）



新歌《pillow》歌詞寫道「偽單身」，引來外界想像，對此，蔡依林大方表示：「我是真的單身，大家對歌詞都有不一樣的解讀。」坦言有對象或沒有對象都覺得很好，「我很滿足。」她也表示歌曲《Pillow》的枕頭就是每天陪著她、枕著她，「像我情人一樣，每一晚都要跟它說話，是我的愛人。」而先前她突被爆出和彭于晏疑似秘戀多年的傳聞，蔡依林則無奈說：「我也不知道這個網路故事發展成這樣。」

▲ 蔡依林自招有凍卵。（圖／凌時差音樂提供）



另一首新歌《Woman’s Work》則描繪女性在社會中的角色與處境，包含歲數和子宮的框架捆綁，凍卵議題也寫進歌，蔡依林更大方坦承自己有凍卵，強調不認為是必要的事，「只是想傳達女生有選擇權。」她提到自己身邊的女生常常會被「恐嚇」要凍卵，自己也曾被銀行理專問，「才會讓自己去思考要不要真的去生小孩，目前還是沒有想要生小孩的計畫。」

她表示該首歌其實也想傳達，「在男女關係當中，我覺得我值得被愛，不需要去依附著你，你要配得上我，你還有很多事情要做。」當被問到未來對象是否「要配得上妳」時，蔡依林笑說：「是吧，但需要離開舒適圈，才會比較有可能。」

