ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」急遮
擺脫「社恐」！掌握3步驟聊天公式
44歲黃鐙輝爆「腎出問題」眼前一片黑
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 麥明詩 Ray Jiang Joeman 鄧紫棋 李珠珢 朴洙鍾

《驚奇4超人》上映倒數…被讚漫威最佳　預告藏新《阿凡達》驚喜

記者黃庠棻／台北報導

漫威影業又一回歸秘密武器鉅作《驚奇4超人：第一步》將於7月23日（三）搶先全美大銀幕蓄4待發，特殊影廳全台獻映。今天舉辦媒體特映，獲得盛讚「漫威最佳電影之一！」

▲《驚奇4超人：第一步》即將在23日上映。（圖／漫威影業提供）

▲《驚奇4超人：第一步》即將在23日上映。（圖／漫威影業提供）

《驚奇4超人：第一步》今（22）日舉辦台灣媒體特映，獲得超乎預期的高度好評，而國外社群發文也解禁，更被盛讚為「漫威最佳電影之一！視覺效果媲美《星際效應》！」也獲譽「絢爛特效無懈可擊！無論宇宙或地表戲碼都是視覺饗宴！」、「整體主角演技精湛！」、「佩德羅帕斯卡完美化身驚奇隊長，凡妮莎寇比更是令人驚喜破表的隱形女！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《驚奇4超人：第一步》即將在23日上映。（圖／漫威影業提供）

▲《驚奇4超人：第一步》即將在23日上映。（圖／漫威影業提供）

最新花絮由幕後團隊講解，導演麥特夏克曼開場說明「《驚奇4超人》原著漫畫源自1960年代，那是個滿懷希望且對飛向太空充滿憧憬的時代，執行製作人接著說「我們用復古未來科技風重現那個時代的浪漫。」佩德羅帕斯卡也興奮地表示「我們精心打造時代廣場等室外景觀與室內場景，甚至遠赴西班牙取景！」

▲《驚奇4超人：第一步》即將在23日上映。（圖／漫威影業提供）

▲《驚奇4超人：第一步》即將在23日上映。（圖／漫威影業提供）

對於在全新版本中初登場的可愛機器人管家赫比，導演也說「他就像第五位主角。」；「石頭人」艾邦摩斯貝克許補充他的角色與赫比常混在一起「他們就像好麻吉！」執行製片人葛蘭特科蒂斯對於導演功力讚譽有加「麥特以模擬1960年代的方式拍攝，能實際拍攝就不靠特效。」火箭即為以模型拍攝，果真效法視覺出色的科幻前作。

▲《驚奇4超人：第一步》即將在23日上映。（圖／漫威影業提供）

▲《驚奇4超人：第一步》即將在23日上映。（圖／漫威影業提供）

導演更說「行星吞噬者真的超級巨大！」為了真實呈現壓倒性的龐大感，所以採用實拍。佩德羅帕斯卡以強力號召作結「這是一場精心設計的銀幕體驗！」《驚奇4超人：第一步》將於7月23日（三）蓄4待發全台震撼大銀幕。

▲《驚奇4超人：第一步》即將在23日上映。（圖／漫威影業提供）

▲《驚奇4超人：第一步》即將在23日上映。（圖／漫威影業提供）

此外，片商今日同步驚喜公開，年終壓軸史詩鉅獻《阿凡達：火與燼》首款海報，宣布將在《驚奇4超人：第一步》上映起，各大影城大銀幕限定首播預告。

▲《阿凡達：火與燼》公開首款海報。（圖／漫威影業提供）

▲《阿凡達：火與燼》公開首款海報。（圖／漫威影業提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

女星「闖」飛機駕駛艙拍照挨轟！　機師尪急護妻：停在地上可拍

女星「闖」飛機駕駛艙拍照挨轟！　機師尪急護妻：停在地上可拍

22小時前

單獨用餐20分鐘就被趕走！　名店惹議「燒到市政府出手」3行道歉

單獨用餐20分鐘就被趕走！　名店惹議「燒到市政府出手」3行道歉

7/21 15:04

機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！一舉動超親民…他忘不了：沒架子

機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！一舉動超親民…他忘不了：沒架子

7/20 13:59

《鬼滅之刃無限城》3天票房破60億！「原本三部曲花10年」ufotable拚了

《鬼滅之刃無限城》3天票房破60億！「原本三部曲花10年」ufotable拚了

7/21 14:40

統神SWAG首戰「2女優上陣」放話一定脫！　爆直接來沒尺度：為藝術犧牲

統神SWAG首戰「2女優上陣」放話一定脫！　爆直接來沒尺度：為藝術犧牲

7小時前

李小璐出軌遭網暴4年「甜馨首護母開嗆」！　點讚爆賈乃亮：不是好老公

李小璐出軌遭網暴4年「甜馨首護母開嗆」！　點讚爆賈乃亮：不是好老公

12小時前

鄧紫棋親證實「台灣演唱會」消息！　歌迷狂喜：等了6年終於

鄧紫棋親證實「台灣演唱會」消息！　歌迷狂喜：等了6年終於

7/21 17:58

簡簡宣布分手後發新歌　tag鄧佳華道歉：我愛的人不是你

簡簡宣布分手後發新歌　tag鄧佳華道歉：我愛的人不是你

4小時前

丫頭又被爆離婚氣炸了　提出這證據連配偶欄都曝光

丫頭又被爆離婚氣炸了　提出這證據連配偶欄都曝光

5小時前

被爆當朱海君經紀人「NONO身材暴瘦」　喜劇天王曝好友近況！

被爆當朱海君經紀人「NONO身材暴瘦」　喜劇天王曝好友近況！

4小時前

李珠珢生日會「被拍對男粉露嫌棄臉」　比愛心抽手畫面流出

李珠珢生日會「被拍對男粉露嫌棄臉」　比愛心抽手畫面流出

6小時前

篠崎泫買下5000萬內湖豪宅！　幫男友Toyz代管資產…新家拍開箱片

篠崎泫買下5000萬內湖豪宅！　幫男友Toyz代管資產…新家拍開箱片

15小時前

熱門影音

演唱會開一半！　鄭乃馨突光腳衝下台「緊擁千萬男友Bright爆哭」

演唱會開一半！　鄭乃馨突光腳衝下台「緊擁千萬男友Bright爆哭」
Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞
Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明

Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明
蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉
丁禹兮跳抖音爆紅掃腿舞

丁禹兮跳抖音爆紅掃腿舞
LE SSERAFIM台北開唱　FEARNOT應援超大聲

LE SSERAFIM台北開唱　FEARNOT應援超大聲
A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD
江坤宇邀MINNIE比愛心　連兩次成功...大巨蛋暴動啦！

江坤宇邀MINNIE比愛心　連兩次成功...大巨蛋暴動啦！
許光漢去看LE SSERAFIM　重現〈UNFORGIVEN〉手勢

許光漢去看LE SSERAFIM　重現〈UNFORGIVEN〉手勢
被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD
丁禹兮跳爆紅掃腿舞！「腿P到比身體長2倍」崩潰笑場

丁禹兮跳爆紅掃腿舞！「腿P到比身體長2倍」崩潰笑場
本尊就在眼前！ 阿伯：她好像李多慧 ＃星光雲REELS

本尊就在眼前！ 阿伯：她好像李多慧 ＃星光雲REELS
李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

池昌旭一出場就自己搬椅子　主持人麥故障...立刻暖救援

池昌旭一出場就自己搬椅子　主持人麥故障...立刻暖救援

趙小僑「3歲愛女還在包尿布」被指教　劉亮佐：她該怎麼樣我們心裡有數

趙小僑「3歲愛女還在包尿布」被指教　劉亮佐：她該怎麼樣我們心裡有數

A-Lin回歸《歌手》得第一！　直播「唸錯熱搜名」超慌張XD

A-Lin回歸《歌手》得第一！　直播「唸錯熱搜名」超慌張XD

A-Lin模仿梁文音唱歌「狂皺眉頭」　被邀去演唱會：費用我們再算XD

A-Lin模仿梁文音唱歌「狂皺眉頭」　被邀去演唱會：費用我們再算XD

Joeman激瘦32公斤變歐巴「還想隆鼻」　疑似交女友..尬笑：不想騙你們啦！

Joeman激瘦32公斤變歐巴「還想隆鼻」　疑似交女友..尬笑：不想騙你們啦！

陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

蔡康永逼問阿信：有談戀愛嗎？　他逃跑「《康熙》25年後依然可怕」

蔡康永逼問阿信：有談戀愛嗎？　他逃跑「《康熙》25年後依然可怕」

楊謹華「被路人買單」：受寵若驚！　不曾被老公說胖「帶著愛的濾鏡」

楊謹華「被路人買單」：受寵若驚！　不曾被老公說胖「帶著愛的濾鏡」

頑童隔7年重返小巨蛋：後面有車！　唱到「Ozi只勾二嫂」全場嗨翻

頑童隔7年重返小巨蛋：後面有車！　唱到「Ozi只勾二嫂」全場嗨翻

江蕙唱一半...方文琳扮「送水小妹」現身　笑「跑一個禮拜到高雄」只為來看她XD

江蕙唱一半...方文琳扮「送水小妹」現身　笑「跑一個禮拜到高雄」只為來看她XD

Coldplay誤喊粉絲米奇…飆髒話：Gun！　突道歉「我們讓飯店房價變貴了XD」

Coldplay誤喊粉絲米奇…飆髒話：Gun！　突道歉「我們讓飯店房價變貴了XD」

看更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

獨家／張秀卿上節目挨轟：她是誰　「當眾遭趕出攝影棚」崩潰痛哭

10分鐘前0

國光女神穿高衩泳裝錄影！　「胸前挖大洞」羞喊：抓一下青春馬尾

18分鐘前10

《終極戰士》最新章驚駭指數破表　「精靈女星」艾兒芬妮形象變了

29分鐘前0

《驚奇4超人》上映倒數…被讚漫威最佳　預告藏新《阿凡達》驚喜

48分鐘前0

李國毅帶兒游泳「男生沒關係啦」差別對待　愷樂笑翻：奶奶不能看到

52分鐘前10

日本人妻主播「閃電進軍拍AV」！　達人大讚：教科書等級

1小時前0

關穎看GD演唱會被控「用手肘推人」　親揭真相反爆：遭大明星保鑣亂推

1小時前0

楊晨熙首度帶女兒參加記者會　爆香港吃米其林　「一天花掉8萬元」

2小時前54

孫生不爽媽吃霸王餐！　「付了N百次」氣到發抖：心好累

2小時前35

統神失言「業配縮水」真實收入曝光！　2000萬寶山買房送老婆：全額付清

讀者迴響

熱門新聞

  1. 女星「闖」飛機駕駛艙拍照挨轟
    22小時前2215
  2. 趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」
    7/21 15:04208
  3. 機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！
    7/20 13:595417
  4. 《鬼滅之刃無限城》3天票房破60億！
    7/21 14:40
  5. 統神SWAG首戰「2女優上陣」放話一定脫
    7小時前4034
  6. 李小璐出軌遭網暴4年「甜馨首護母開嗆」！
    12小時前85
  7. 鄧紫棋親證實「台灣演唱會」消息
    7/21 17:58281
  8. 簡簡宣布分手後發新歌　tag鄧佳華道歉
    4小時前42
  9. 丫頭又被爆離婚氣炸了連配偶欄都曝光
    5小時前207
  10. NONO身材暴瘦！　喜劇天王曝好友近況
    4小時前1013
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合