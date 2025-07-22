《驚奇4超人》上映倒數…被讚漫威最佳　預告藏新《阿凡達》驚喜

記者黃庠棻／台北報導

漫威影業又一回歸秘密武器鉅作《驚奇4超人：第一步》將於7月23日（三）搶先全美大銀幕蓄4待發，特殊影廳全台獻映。今天舉辦媒體特映，獲得盛讚「漫威最佳電影之一！」

▲《驚奇4超人：第一步》即將在23日上映。（圖／漫威影業提供）

《驚奇4超人：第一步》今（22）日舉辦台灣媒體特映，獲得超乎預期的高度好評，而國外社群發文也解禁，更被盛讚為「漫威最佳電影之一！視覺效果媲美《星際效應》！」也獲譽「絢爛特效無懈可擊！無論宇宙或地表戲碼都是視覺饗宴！」、「整體主角演技精湛！」、「佩德羅帕斯卡完美化身驚奇隊長，凡妮莎寇比更是令人驚喜破表的隱形女！」

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▲《驚奇4超人：第一步》即將在23日上映。（圖／漫威影業提供）

最新花絮由幕後團隊講解，導演麥特夏克曼開場說明「《驚奇4超人》原著漫畫源自1960年代，那是個滿懷希望且對飛向太空充滿憧憬的時代，執行製作人接著說「我們用復古未來科技風重現那個時代的浪漫。」佩德羅帕斯卡也興奮地表示「我們精心打造時代廣場等室外景觀與室內場景，甚至遠赴西班牙取景！」

▲《驚奇4超人：第一步》即將在23日上映。（圖／漫威影業提供）



對於在全新版本中初登場的可愛機器人管家赫比，導演也說「他就像第五位主角。」；「石頭人」艾邦摩斯貝克許補充他的角色與赫比常混在一起「他們就像好麻吉！」執行製片人葛蘭特科蒂斯對於導演功力讚譽有加「麥特以模擬1960年代的方式拍攝，能實際拍攝就不靠特效。」火箭即為以模型拍攝，果真效法視覺出色的科幻前作。

▲《驚奇4超人：第一步》即將在23日上映。（圖／漫威影業提供）



導演更說「行星吞噬者真的超級巨大！」為了真實呈現壓倒性的龐大感，所以採用實拍。佩德羅帕斯卡以強力號召作結「這是一場精心設計的銀幕體驗！」《驚奇4超人：第一步》將於7月23日（三）蓄4待發全台震撼大銀幕。

▲《驚奇4超人：第一步》即將在23日上映。（圖／漫威影業提供）

此外，片商今日同步驚喜公開，年終壓軸史詩鉅獻《阿凡達：火與燼》首款海報，宣布將在《驚奇4超人：第一步》上映起，各大影城大銀幕限定首播預告。

▲《阿凡達：火與燼》公開首款海報。（圖／漫威影業提供）