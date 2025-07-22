貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」急遮！　老婆大笑：這看起來很糟糕

記者劉宜庭／綜合報導

英國足球巨星貝克漢（David Beckham）活躍於體壇、演藝圈與時尚圈，近日在家中自剪頭髮，卻不慎剃出一塊明顯禿斑，引來太太維多莉亞（Victoria Beckham）一陣大笑、直言：「說實話，這看起來很糟糕。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲貝克漢剪髮失手剃禿一大塊。（圖／翻攝自貝克漢IG）



影片中，面對維多莉亞提問：「你到底做了什麼？」貝克漢一邊用手遮著頭頂，一邊苦笑解釋：「剃髮器的護罩掉了，頭上被剃出一塊……。」當他將手放下，露出明顯禿了一塊的頭頂，讓老婆頓時笑出聲，他無奈表示：「這不好笑。」

接著，維多莉亞一邊笑著補充說：「這看起來真的不好。我必須誠實地告訴你，老實說，這看起來很糟糕。」儘管如此，兩人間的互動依然充滿甜蜜和幽默。這次失手讓他索性剃了個乾淨的平頭，他隨即在社群媒體分享全新造型，並調侃老婆：「這樣還糟糕嗎？」維多莉亞則回應：「我喜歡這樣！」

▲貝克漢新造型。（圖／翻攝自貝克漢IG）

貝克漢與維多莉亞剛在7月4日慶祝結婚26週年，互相在社群平台上放閃，感情依舊甜蜜如初。此次DIY剃髮意外，不僅逗笑大票粉絲，也展現了他平易近人的真實一面。

▲貝克漢夫妻結婚26年。（圖／翻攝自Instagram／davidbeckham）