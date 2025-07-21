黑馬陸劇《朝雪錄》5大看點！男女主角「驗屍辦案」驚悚中爆CP感

記者陳芊秀／綜合報導

大陸古裝劇《朝雪錄》自7月13日播出，憑著緊湊的劇情、以及演員的精彩表演，在開播首日單日2048萬有效放量的成績，在串流平台站內熱度到昨日（20）已經突破9800，被封為暑期檔黑馬之作。該劇開播前不被高度看好，播出後收視衝至暑期網劇第一，但也陷入數據爭議，《ETtoday星光雲》整理以下5大看點，一起了解本劇圈粉的原因。

▲陸劇《朝雪錄》被封暑期檔黑馬。（圖／翻攝自微博）

看點1： 故事反轉緊湊像短劇

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▲《朝雪錄》原著小說是穿越重生，劇版單純描述女主角以新身分存活，為父雪冤。（圖／翻攝自微博）

《朝雪錄》改編自作家步月淺妝的小說《權寵之仵作醫妃》，原作含重生穿越情節，在閱文集團旗下「瀟湘書院」連載，劇版刪除重生穿越設定，單純描述大理寺卿之女沈莞避開追殺，以「秦莞」身分存活，為了幫父親雪冤，憑著醫術與仵作驗屍技術，與睿王世子「燕遲」聯手破解無數案件，最終目的是要破朝堂冤案。本劇一大特色是直接切入重點，不斷出現反轉，38集一共要破8個案件，劇情進展快速，被觀眾形容「像短劇那樣快」，沒有灌水或彎彎繞繞的劇情，成功喚起觀眾追劇的好奇心。

看點2：中式恐怖驗屍重細節

▲《朝雪錄》女主角精通醫術、仵作之才，驗屍查案件真相。（圖／翻攝自微博）

《朝雪錄》懸疑味大走中式恐怖路線，第一案「無頭新娘」讓血腥驚悚色彩快速印入觀眾眼簾，其驗屍戲相當重視細節，劇組拍攝找來醫學指導，女主角身懷仵作之才，從解剖工具、驗屍步驟都重視細節，讓觀眾一睹古代驗屍的流程，加上電腦特效、特殊化妝呈現驗屍的緊張氣氛。一位法醫觀眾分析，女主角驗屍的方法，參考了南宋法醫宋慈撰寫的《洗冤集錄》，並且從屍體找出大小線索，串起與案件的關聯性，相當考究。

看點3：一見鍾情大爆CP感

▲《朝雪錄》男女主角一邊查案，同時又大爆CP感。（圖／翻攝自微博）

《朝雪錄》由李蘭迪、敖瑞鵬主演。李蘭迪飾演的「秦莞」換身分存活，一心為父雪冤，敖瑞鵬飾演睿王世子「燕遲」，首集初遇的場面拍出了「一見鍾情」的氛圍，片段火速在陸網瘋傳。男女主角的CP感也是追劇的重要看點之一，「燕遲」人設被形容是「托舉型男友」（守護心愛對象），兼具武功高強、高智商的破案能力，對女主角隨時戀愛腦上身，抓到時機就傾訴愛意，有話直說沒誤會，讓懸疑驚悚的劇情，不定時冒出粉紅泡泡，也讓觀眾不必一直處於燒腦狀態，男女主角是雙強設定，也是大陸觀眾最喜歡的角色人設，連談戀愛的橋段也演很快，不搶懸疑主線的劇情。

▲《朝雪錄》戀愛線進展速度快，不影響主線懸疑驚悚。（圖／翻攝自微博）

看點4：宅鬥權謀一次上

▲《朝雪錄》男主角人設強大，一路守護女主角到朝堂鬥爭。（圖／翻攝自微博）

《朝雪錄》前半段大多是發生在民間的殺人奇案，秦菀的仵作之才，讓亡者沉默的真相得以現出，加上侯爺家族宅鬥情節，頗有《墨雨雲間》、《九重紫》、《錦繡安寧》的宅鬥梗。後半段劇情將挑戰朝堂權謀，故事一路演到帝王家不為人知的陰謀。一部戲從宅鬥演到宮鬥權謀，就等冤情大白的痛快時刻，具備了爽劇元素。

看點5：不只復仇更要天下無冤

▲《朝雪錄》故事堅持天下無冤。（圖／翻攝自微博）

有別於重生復仇劇的固定路線，《朝雪錄》的雪冤意志堅定，女主角堅持以法治惡，透過司法讓冤案公諸於世，不以私心達成復仇目的，並非「不擇手段復仇」，要得是「天下無冤」，更添破案的熱血情懷。

收視爭議

▲《朝雪錄》平台熱度高，引發陸網部分網友質疑。（圖／翻攝自微博）

據大陸網友觀察，《朝雪錄》自7月13日播出，在沒有特別砸大錢買雲包場衝站內熱度，也沒有大量粉絲做數據的情況下，播出7天來平台站內熱度不斷上升，熱度值已經達9800，走勢不遜於夯劇等級《 白月梵星》、《臨江仙》、《書卷一夢》，引來部分網友質疑，劇集討論度在社群討論度不高，劇集的網路聲量與播出熱度不成正比，劇集熱播同時，也飽受嘲諷。

同時另一派網友認為，《朝雪錄》吸引了一票不太在網路發聲的「沉默觀眾」，追劇彈幕有許多幽默留言，不是大批留言像機器般固定喊口號，形容「彈幕有活人感」。大陸長劇今年收視成績普遍不如預期，根據「雲合數據」，即使是暑期檔，收視總播放量仍在2億出頭，與非暑期檔的時期不相上下，等於暑期長劇沒有吸引更多觀眾，更有追劇網友直言「同時期只追一部」，更顯示出觀眾參與度不高。在各家競爭力不足的現況下，《朝雪錄》打破原先不看好，收視市佔率突破20%，超越原先較被看好的《掃毒風暴》、《櫻桃琥珀》，就此拿下暑期黑馬的封號。

▲另一派網友認為，《朝雪錄》光是追劇彈幕就有活人感，不是宛如機器留言空喊口號。（圖／翻攝自微博）

▲雲合7月19日數據，《朝雪錄》收視市占率破22.8%，同檔期網劇收視第一。（圖／翻攝自微博）