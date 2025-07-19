蔡允潔產後4天「全身被抓破」！　PO照吐心聲：該好好照顧自己了

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡允潔2022年結婚後生下女兒小福星，並在本月15日平安生下兒子「小福寶」，產後第4天的她，今（19）日透過社群發文附上背部及小腿的近照，有感而發表示：「正視產後的真實，也是一個課題。突然覺得！我應該要好好的回頭照顧一下自己了！」

▲蔡允潔15日平安生下兒子。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

談到產後身體及心理上的變化，蔡允潔表示，無論再怎麼保養或維持，產後身體的變形，幾乎是所有媽媽共同面對的課題，只是每個人的變化程度不同，「正視產後的真實，也是一個課題。」這回生產過程中，蔡允潔更遭遇嚴重麻醉過敏反應，出現暈、吐、癢等不適症狀，為此她形容：「等到有意識的時候，其實全身上下都被自己抓破了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡允潔分享產後近照。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

蔡允潔透露，與第一胎相比，她覺得自己在這次多了一些從容與自覺，同時也更懂得細心地觀察與體會身體發出的訊號。身為二寶媽的她也分享當媽後2年7個月以來的心情，「即使孩子睡了，即使在家，也不會花很多時間在自己身上」，直到這次因生產住院，她才終於有時間靜下心來反思，「突然覺得！我應該要好好的回頭照顧一下自己了！」