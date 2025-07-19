YTR荒姨產檢胖2公斤　醫緩頰她尷尬：聽起來不像沒關係

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber荒姨今年初宣布與山姆老思有了寶寶，兩人已在今年5月完成結婚登記。目前懷胎35週的她，今（19）日透過IG限動分享一段產檢時與醫生及護理師的對話，透露肚子裡的寶寶才胖100克，但自己卻胖了2公斤。

▲荒姨目前懷孕35週14天。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）



荒姨提到，她目前懷孕已達35週又14天，然而這次產檢卻發現體重在短時間內上升了2公斤，讓她頗感意外。她表示，寶寶本身只增加了100克，卻讓她的體重多了整整2公斤，讓她忍不住懷疑自己是不是吃太好。在產檢時護理師問她「最近吃比較好嗎？」，她也驚訝地反問「是胖太多了嗎？」，護理師則回應：「2公斤欸！」引來她一陣尷尬。

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▲荒姨分享產檢對話。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）



面對體重被護理師告知增加2公斤，荒姨的醫生當下試圖緩和氣氛，並向她表示「體重...多2公斤...嗯...好啦沒關係」，但荒姨則尷尬笑說：「聽起來不像沒關係。」荒姨也坦言，原本自己一直有在控制體重，每次都希望只增加0.5公斤，如今卻在短時間內上升，讓她感到有些措手不及。

▲荒姨拍片分享孕期不適。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

事實上，荒姨17日才在IG上傳一支名為「懷孕後才體會到的事」的影片，細數自己在懷孕期間所遇到的種種不適。她表示自己幾乎每天都得面對無預警的孕吐、不停冒出的痘痘、關節疼痛以及嗜睡困擾，「無時無刻都在孕吐，全身長痘痘，手指關節超痛，嗜睡到哪都可以登出」，就連睡覺翻身也變得困難，讓她身心俱疲。影片曝光後，湧入大批網友替她加油打氣，紛紛留言「辛苦了」、「腳抽筋最難熬」、「加油，快度過了。」