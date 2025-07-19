訪問／人氣日星狂嗑炒飯3盤！龍山寺抽到「上上籤」　超神巧合曝光

記者吳睿慈／台北-東京連線報導

日本人氣偶像中島健人影視歌三棲，他即將在9月訪台舉辦首場海外演唱會，日前接受台灣媒體跨海聯訪，透露來台時被美食迷倒，「去過台灣兩次，像是炒飯，這麼大一盤的我就吃了三份」，每回必吃松露口味小籠包，食量大到連工作人員都嚇一跳，更透露來台抽到上上籤，他虔誠致謝這次能在台灣開唱「是神明的眷顧。」

▲中島健人積極以個人身份在演藝圈發展。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



中島健人從timelesz（Sexy Zone）畢業後，積極以個人身份展開活動，「我一直希望，不僅在日本，也能透過音樂對國際觀眾展現自己。」第一步就是前進台北舉辦演唱會，過去曾來台辦見面會，感受到與粉絲之間緊密的情感連結，希望透過演唱會帶給大家喜歡且熟悉的歌曲。

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行程忙碌又充實，中島健人分享近況「我現在同時進行著各種拍攝和音樂相關的工作，我一定會在空檔時間去健身房訓練，這是我生活中不可或缺的一部分。」為了維持健康，他每天會固定攝取120克的蛋白質，「讓身體在每天生活中不會感到疲勞。我每天是靠蛋白質來守護自己的身體，讓身體不疲勞。」

▲中島健人曾經來台狂嗑3盤炒飯。（圖／翻攝自中島健人STAFF X）



回想過去訪台趣事，中島健人笑著表示：「我真的非常喜歡台灣食物，去過台灣兩次，像是炒飯，這麼大一盤的我就吃了三份。還有每次去台灣都一定會吃松露口味的小籠包，上次來台時我的食量大到連工作人員都嚇了一跳。」前陣子GEMN成員kitani tatsuya（木谷龍也）來台舉辦個唱，兩人還熱情討論伴手禮，對台灣的點點滴滴牢記在心。

▲中島健人龍山寺抽到「上上籤」。（圖／翻攝自中島健人STAFF X）



不僅如此，中島健人過去訪台時還抽空去了龍山寺，他興奮地講到：「想先和大家分享一件有點奇蹟的事情！」他今年2度到訪龍山寺，3月特地在該寺廟擲筊占卜，沒想到抽到一支非常好的上上籤，令他驚呼：「讓我更加相信今年能在台北舉辦演唱會是神明的眷顧！」9月14日即將登上Zepp New Taipei開唱，他也表示希望再次到訪龍山寺，「對我來說，台灣是充滿回憶的地方，為了創造更多美好的回憶，我會全力以赴，讓演唱會嗨到最高點！」