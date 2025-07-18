樂天女孩孟潔脫了！濕身解放比基尼「超兇身材現形」 震撼1.7萬人
記者潘慧中／綜合報導
孟潔是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的人氣成員，2022年因擔任《全明星運動會》藍隊經理，進一步打開知名度。不時和粉絲分享生活的她，近日在社群網站上傳一系列比基尼照，立刻吸引1.7萬人按讚！
▲孟潔解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／mengj215）
照片中，可以看到孟潔放下一頭及腰長捲髮，單穿一套霧綠色比基尼，相當映襯她的白皙肌膚。泳衣是深V剪裁綁脖款式，完美襯托出渾圓半球，事業線若隱若現。
▲孟潔身材窈窕。（圖／翻攝自Instagram／mengj215）
從胸下延伸到背後的綁帶設計，讓孟潔格外散發出性感魅力。下半身搭配三角泳褲，側邊金屬扣環綁結的部分，特別展現出纖細曲線，鏡頭一拉遠，穠纖合度的雙腿線條全被看光光。
▲▼孟潔是啦啦隊「樂天女孩」成員。（圖／翻攝自Instagram／mengj215）
事實上，孟潔是展場模特兒出身，直到2018年才加入樂天球團，但因為患有「耳石脫落症」的關係，再也無法用力跳舞，「（甩頭髮）會暈眩，所以只要有這類動作我都只能用假動作避開。」
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