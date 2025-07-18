10年《荷伯報到》無預警宣布停播！　主持人：我沒有被取代

記者劉宜庭／綜合報導

美國深夜脫口秀節目《荷伯報到》（The Late Show with Stephen Colbert）宣布將於2026年5月正式結束，結束史蒂芬荷伯（Stephen Colbert）擔任主持人近10年的深夜時光。荷伯在今（18日）對外發布此消息，電視台CBS表示這是「純粹財務上的決定」，強調荷伯無可取代，也沒有主持人接替，屆時《荷伯報到》系列將正式退休。

CBS在聲明中表示：「《荷伯報到》將於2026年5月播出季末，結束其歷史性的旅程。我們認為史蒂芬荷伯是無可取代的，因此將退休此節目系列。對於史蒂芬選擇CBS作為他的家，我們感到無比自豪。他和這檔節目將被永載深夜電視名人堂。」

▲史蒂芬荷伯宣布《荷伯報到》將於明年5月結束播出。（圖／翻攝自史蒂芬荷伯IG）



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荷伯本人則在錄影現場，親自向現場觀眾宣布了這個消息。他說：「在節目開始前，我想跟大家說一件昨晚才知道的事情。明年將是我們最後一季，CBS將於5月結束《荷伯報到》。」觀眾聽聞後爆出喊「不要！」的呼聲，荷伯笑著回應：「是的，我跟你們感受一樣。」

荷伯進一步說明：「這不只是我們節目的結束，也是CBS深夜節目《荷伯報到》的終結。我沒有被取代，這一切都會消失。我想說，CBS的夥伴們真的非常棒，我非常感謝這裡。」他也不忘向觀眾道謝：「當然，也感謝你們，觀眾們，每晚陪伴著我們。」

荷伯感謝節目樂隊和200名幕後團隊成員，稱：「過去10年，我很幸運也很有責任每天在這台攝影機前和大家分享。這是一份極好的工作，我希望有人能接續這份工作。未來10個月，我期待和這群瘋狂的夥伴們一起完成。」CBS在聲明中也強調：「我們對史蒂芬荷伯和其卓越團隊的才能充滿欽佩與尊敬，使這個艱難決定更加困難。節目已連續九季蟬聯深夜時段第一，我們將與數百萬粉絲共同致敬並慶祝這檔節目。」