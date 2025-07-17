YTR荒姨「懷孕35週冒痘狂吐」　半天都在馬桶度過：媽媽辛苦了

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber荒姨今年初宣布與山姆老思有了寶寶，兩人已在今年5月完成結婚登記。目前懷胎35週的她，今（17）日在IG上傳一支名為「懷孕後才體會到的事」的影片，細數自己在懷孕期間所遇到的種種不適。

▲荒姨分享懷孕生活。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

荒姨透露自己目前已挺著35週又3天的孕肚，努力撐過孕期的各種不適，同時也坦言：「啊…還有生產過程還沒體會呢…。」談到懷孕後才體會到的事，荒姨表示自己幾乎每天都得面對無預警的孕吐、不停冒出的痘痘、關節疼痛以及嗜睡困擾，「無時無刻都在孕吐，全身長痘痘，手指關節超痛，嗜睡到哪都可以登出」，就連睡覺翻身也變得困難，讓她身心俱疲。

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▲荒姨曝懷孕後期困擾。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

荒姨還提到，自己孕期水腫、便秘、頻尿等問題接連報到，「有半天都在馬桶上度過」，加上呼吸困難、背痛、抽筋、胃脹氣、持續打嗝與對熱的極度敏感，都讓她深刻感受到懷孕的辛苦。最後，她感慨表示「結論媽媽辛苦了。」影片曝光後，湧入大批網友替她加油打氣，紛紛留言「辛苦了」、「腳抽筋最難熬」、「加油，快度過了。」