FIFTY FIFTY來台想著Labubu！派出「台混血成員」秀流利台語　

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團FIFTY FIFTY年初曾來台參加春節特別節目，相隔半年多，她們受邀出席「2025 S2O Taiwan潑水音樂節」，13日在台接受台灣媒體聯訪，台韓混血Athena（楊子嫻）全程以流利的中文受訪，Keena聊到一代成員與公司的合約糾紛，她曾因此身心俱疲，但現在已經好很多，露出笑容表示：「能跟成員一起來台並站上舞台，真的非常幸福。」

▲FIFTY FIFTY二度來台。（圖／Sony提供）



FIFTY FIFTY二度來台，13日接受台灣媒體聯訪，她們特地學道地語言，Hana學了「好吃」的中文，Chanelle Moon說出：「我很開心！」Yewon回應：「評分！」有台灣血統的Athena則秀流利台語「拍謝」、「甲霸沒（吃飽沒）」，秀出滿滿誠意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲FIFTY FIFTY台韓混血Athena（楊子嫻）以流利中文受訪。（圖／Sony提供）



團體過去曾因合約爭議鬧上新聞版面，FIFTY FIFTY一代成員爆紅了吵著離開，只剩Keena留在公司，她坦言過去因此事身心狀態不佳，「目前健康OK，能跟成員一起來台並站上舞台，真的非常幸福。」她分享近期樂趣，愛上搜集Labubu，目前還差隱藏版跟最愛的紅色款，一口氣買了20盒，重複的送給別人，打算繼續挑戰，而她知道李泳知抽到盜版，她則笑喊「我的都是正版」。

這次來到台灣參加潑水節，FIFTY FIFTY表示很開心能參與盛事，完全不擔心臉上妝花，「剛才彩排發現台灣很熱，應該被潑到水會比較涼快」。