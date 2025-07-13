紅姐只憑「3高招手段」睡到1691男！　專家讚：跑一次她家身心都滿足

記者田暐瑋／綜合報導

南京江寧一名38歲的偽娘網紅「南京紅姐（以下簡稱紅爺）」近日遭指控，約會千名男網友，並以水果為交換，與1691人發生無套性行為，性愛影片還外流全網。不少人好奇為何如此多男性會拜倒在紅姐的石榴裙之下，對此，兩性專家欣西亞也提出了3大關鍵，直言：「坦白說，自己還真沒紅姐到位。」

兩性專家欣西亞提出紅姐可以擄獲男心的3大關鍵，雖然紅姐是男性，但溫柔如春風的行為模式，輕聲細語的說話方式，不僅主動準備水果、零食，甚至分開時親自送到門口並揮手道別，種種行為都讓男人感受到被呵護的幸福感。另一特點是她對對方生活細節的關注，例如在與四季哥的對話中，紅姐展現了對對方健身成果的興趣，這種「情緒價值」的提供，讓對方感受到被關心與重視。

▲南京紅姐。（圖／翻攝自微博）

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紅姐透過細膩的情感交流，滿足了男人在精神層面的需求，例如四季哥在紅姐面前表現得比平時更為主動，甚至透露「這次很舒服」，以肢體接觸和主導對話的方式展現自在與放鬆。最後一點，是紅姐在看到地板上出現蟑螂時，輕聲細語請男方協助，而非驚慌失措，讓對方感受到「英雄救美」的成就感與被需要的價值。

種種體貼細膩的作風，連欣西亞都坦言：「只能說，男人跑一次紅姐家，生理心理都給滿足了！坦白說，自己還真沒紅姐到位。」紅姐的成功在於能滿足男人的精神與心理需求，而非僅僅依賴外貌或身材，但這在現實中實踐起來其實並不容易。

▲南京紅姐騙砲上千男子。（圖／翻攝自微博）

