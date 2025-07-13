五月天請到F4還不夠！　最終場5安可...1舉動「成大巨蛋史上第一人」

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天昨（12日）在台北大巨蛋開唱，也是他們台北演唱會最終場，除了祭出嘉賓F4，讓言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天四人世紀大合體獻唱〈流星雨〉，安可也是加碼再加碼，還當眾在台上吃起鹹酥雞，讓五月天成為第一組公開在大巨蛋舞台上吃鹹酥雞的歌手，最後一路嗨到晚上約10點40分才結束。

▲▼五月天昨晚請到F4合體當嘉賓，轟動演藝圈。（圖／相信音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨晚五月天一共進行五次安可，一路唱了〈你不是真正的快樂〉、〈我不願讓你一個人〉、〈倔強〉、〈傷心的人別聽慢歌〉、〈第一天〉、〈勇敢〉、〈有你的將來〉、〈垃圾車〉、〈憨人〉、〈OK啦〉、〈叫我第一名〉、〈黑白講〉、〈志明與春嬌〉，一共13首歌，給尾場的歌迷聽好聽滿。

其中在四安唱完〈憨人〉後，五人原本已經登上「「FLY TO 25TH」的專機離開，但在滿場4萬歌迷聲聲呼喊「五月天」後，螢幕突然出現「5555活到那一天」，隨後五人在眾人歡呼聲下，拄著拐杖造型的螢光棒再次現身舞台嗨唱〈OK啦〉，讓全場五迷激動不已。

▲▼五月天昨晚在台北大巨蛋為台北演唱會劃下句點。（圖／相信音樂提供）

唱完〈OK啦〉後，阿信問歌迷：「OK嘛？不OK怎麼辦？」一旁的瑪莎接話：「不OK的時候就要...吃鹹酥雞！」隨即拿出一包鹹酥雞，其他團員也紛紛笑舉鹹酥雞，也將演唱會的串場VCR實體化，接著他們獻唱一連串台語組曲包括〈叫我第一名〉、〈黑白講〉，唱到〈志明與春嬌〉時，阿信還下台穿越人潮走到接近看台區，讓全場再掀高潮，也為台北演唱會畫下完美句點。