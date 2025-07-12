遭蔡康永逼問：有談戀愛嗎？　阿信無預警鬆口「認愛」…對象曝光

記者蔡琛儀／台北報導

五月天昨（11日）在台北大巨蛋進行倒數第二場「5525回到那一天」世界巡迴演唱會台北站，在點歌橋段時阿信更下台和歌迷互動，甚至點到主持人蔡康永，蔡康永當眾突問阿信：「最近有談戀愛嗎？」讓粉絲全都笑翻。

▲▼蔡康永出席五月天演唱會 。（圖／相信音樂提供）

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阿信一見到蔡康永，直呼是他最愛的主持人，「現在是《康熙來了》嗎？」蔡康永立刻犀利追問阿信：「最近有談戀愛嗎？」阿信問：「我可以問你為什麼會這樣問嗎？」蔡康永笑說：「因為你逼我主持《康熙來了》，我就得問啊！」阿信反應也很快，嘴甜回：「我們歌迷那麼可愛，看到他們就有談戀愛的感覺。」蔡康永笑虧阿信嘴巴很甜，阿信則說畢竟五月天25年來訓練得很好，「已經不像之前上《康熙來了》，開開心心地上節目，屁滾尿流地出來。」

蔡康永笑說現在應該可以開心地上節目，阿信立刻把話題扯到瑪莎身上，「當年瑪莎情史也很精彩」，讓瑪莎連忙喊：「欸欸欸，同學，不要把我扯下去。」

接著蔡康永進一步追問阿信：「你真的會在歌迷當中找到戀愛對象嗎？」讓阿信一時語塞，「我感覺，我還是請康永哥回到座位上好了。」幽默表示：「「沒想到25年後，這個《康熙來了》，只有一個康，還是可以挖一個很大的『康』讓我掉進去。」蔡康永則將點歌機會讓給其他歌迷，阿信說，雖然蔡康永現在出書、辦展覽，「沒想到他今天一個人來，還是可以用一支麥克風，把我們嚇得五體投地。」