八三夭出海慘變暈船仔！　「釣魚1驚險舉動」嚇壞船長

▲八三夭8月底將舉辦生日趴。（圖／不搖就滾提供）



記者翁子涵／台北報導

八三夭日前宣布8月底將舉辦生日趴「沒有翅膀的人」巡演高雄站，昨晚（10日）特別在高雄漢神巨蛋廣場舉行首次戶外售票前直播，五位團員抽籤決定各自的交通方式，自台北分頭出發前往目的地高雄與粉絲同歡，八三夭感性表示：「這段旅程比想像中更辛苦，但也讓我們走進了許多平常不會經過的地方。」他們也看到中南部許多地區仍在風災後努力復原，「希望大家都能平安，和我們一起堅持走下去。」

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▲▼八三夭挑戰不同交通工具南下。（圖／不搖就滾提供）



騎單車的霸天在台中遇上大雨，原本行程被迫中止，改前往台中揪好友玖壹壹洋蔥一起踩飛輪「補進度」，後來開車組的小橘與阿璞也來接應兄弟，一同前往預定地。但沿途都是斷岩碎石與狹窄山路，抵達時發現場地滿目瘡痍，只好無奈作罷。隔日當雨勢轉小，霸天仍堅持親自完成最後一哩路，從台南騎進高雄，完成任務。

搭船組的阿電與劉逼原本興致勃勃要當「海上男孩」，卻不敵風浪變成暈船仔。他們甚至在大海中間嘗試釣魚，結果魚線險些捲進引擎，嚇壞船長，笑稱自己現在應該是全團最見過大風大浪的人了，團員們也互嗆誰最輕鬆、誰最狼狽，雖然嘴上不服輸，但大家彼此支援、一路相挺，展現八三夭真摯的兄弟情。

