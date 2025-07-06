18年前車禍被告知「圭賢命危」　神童、利特廁所痛哭：只有他送往別醫院搶救

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體Super Junior於2005年出道，歷經多位成員汰換，甚至還有瀕臨死亡的嚴重車禍，成員現在雖復建良好，但每次回憶仍怵目驚心。近日，神童與圭賢結伴出演節目《屋塔房的問題兒童們》，神童難得感性對他喊話：「謝謝你活著。」看哭大批歌迷。

▲▼神童記得很清楚，車禍當下只有圭賢被送往其他醫院搶救。（圖／翻攝自KBS YouTube）



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神童近日與圭賢出演節目《屋塔房的問題兒童們》，談及團體SJ一路走來20年的風雨，他回想起當年嚴重的車禍，「我到現在還印象最深刻的是，只有圭賢一個人被緊急送往了其他醫院，他被送往了急診室」。

當時救護車抵達時，神童還有意識告訴救護人員：「請你們先去另一邊（手指遠方圭賢處），先把圭賢載去，我們剩下3個人（神童、利特、銀赫）才去到另一個醫院。」

▲▼經紀人告知他們「圭賢命危」，神童、利特躲進廁所痛哭。（圖／翻攝自KBS YouTube）



神童、利特、銀赫住院後，由於當時網路也沒那麼發達，「我們也是看新聞才知道，圭賢原來傷得這麼重，我到現在還記得，我和利特哥看到畫面無法忍住情緒，兩人去了廁所，我們兩個在廁所抱著哭，我本身也不是那麼感性的人，但一聽到經紀人告知『圭賢可能會走掉』，我真的快瘋掉了。」

▲SJ出道20年來歷經風雨，神童很感謝圭賢活著。（圖／翻攝自KBS YouTube）



神童進一步透露，「當時我還想認為『他活得下來，怎麼可能呢』」，而圭賢也真的撐過了危險關頭，直到這次一起出演節目《屋塔房的問題兒童們》，製作人問他有什麼很感謝圭賢的事嗎？神童說：「我就突然想到了當時，就是『謝謝你活著』。」18年前的車禍每次回想起仍心有餘悸，神童所說的「謝謝你活著」，同樣也是粉絲的感觸，一席話引起熱議。