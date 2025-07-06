《夫婦的世界》沈恩祐遭指霸凌結果假的！　哽咽現身：休息5年都沒工作⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員沈恩祐（심은우）2020年以《夫婦的世界》受到矚目，卻在演藝路起飛之際，遭指控校園霸凌，整整近5年沒有工作，直到3月21日才還她清白。她消失5年，5日首度錄製近況影片，表情略顯緊張與粉絲打招呼，更哽咽提及當年校園霸凌的誤會，「雖然個人經歷了些困難時期，但另一方面，我也學會了真正的休息」。

▲▼沈恩祐過去曾遭指霸凌，但後來還她一個清白。（圖／翻攝自YouTube）



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沈恩祐5日透過影片與劇迷打招呼，「大家好，我是演員沈恩祐，隔了許久再次和大家打招呼，現在有點緊張，也覺得心情有些奇怪。」雖試著喝茶鎮定心情，但看得出來相當不自在。

▲▼沈恩祐哽咽表示休息5年都沒工作。（圖／翻攝自YouTube）



消失5年再跟劇迷打招呼，沈恩祐承認：「最近演員的工作比較少，算起來已經有5年沒工作了。」聊到當年遭指控霸凌，她忍不住哽咽邊擦著眼淚：「雖然個人經歷了些困難時期，但另一方面，我也學會了真正的休息。」她表示這段休息時間在充滿愛的環境下度過，更回頭審視自己，了解到自己還不足夠的地方，雖然是艱辛的時間，但好好地撐過去了。

雖著官司還她清白，沈恩祐誠懇地表示：「希望能有機會，以演員身份再次向大家展現好的一面。透過這個頻道，我也希望能給很多人帶來休息。我自己已經休息了快5年，該停止休息了。」表達希望重返演藝圈的決心。