快訊／《追殺比爾》麥可麥德森離世！享壽67歲　驚傳「家中昏迷」送醫不治

記者蕭采薇/綜合報導

好萊塢痛失一位硬底子演員!以《追殺比爾》、《霸道橫行》和《驚天爆》等片聞名的資深演員麥可麥德森(Michael Madsen),驚傳於美國時間週四(18日)在馬里布的家中被發現失去意識,緊急報警後仍宣告不治,享壽67歲。

▲麥可麥德森(Michael Madsen)在家中離世,享壽67歲。(圖/達志影像/美聯社)

根據《TMZ》報導,執法人員透露,有人撥打911報案,洛杉磯郡警長辦公室的警員趕到現場後,發現麥可麥德森已無生命跡象。目前死因尚未明朗,但警方初步研判應為自然死亡。

麥可麥德森的經紀人向《TMZ》表示,麥可近年來積極參與獨立製片,包括即將上映的《Resurrection Road》、《Concessions》和《Cookbook for Southern Housewives》等作品,並對未來的演藝事業充滿期待。

此外,麥可麥德森也正準備出版一本名為《Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems》的新書。他的團隊表示,麥可麥德森是「好萊塢最具代表性的演員之一,將被許多人懷念。」

▲麥可麥德森(左二)曾多次與好萊塢名導昆汀塔倫提諾(中)合作。(圖/達志影像/美聯社)

除了昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)的《追殺比爾》和《霸道橫行》之外,麥可麥德森還曾出演《末路狂花》、《Mr. Blonde》、《八惡人》和《從前,有個好萊塢》等經典作品。

麥可麥德森出生於芝加哥,1983年以電影《戰爭遊戲》開啟了他的演藝生涯。麥可麥德森的離世,讓影迷們感到相當不捨,紛紛在社群媒體上表達哀悼之意,緬懷這位銀幕上的硬漢。