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快訊／《追殺比爾》麥可麥德森離世！享壽67歲　驚傳「家中昏迷」送醫不治

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢痛失一位硬底子演員！以《追殺比爾》、《霸道橫行》和《驚天爆》等片聞名的資深演員麥可麥德森（Michael Madsen），驚傳於美國時間週四（18日）在馬里布的家中被發現失去意識，緊急報警後仍宣告不治，享壽67歲。

▲麥可麥德森（Michael Madsen）在家中離世，享壽67歲。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥可麥德森（Michael Madsen）在家中離世，享壽67歲。（圖／達志影像／美聯社）

根據《TMZ》報導，執法人員透露，有人撥打911報案，洛杉磯郡警長辦公室的警員趕到現場後，發現麥可麥德森已無生命跡象。目前死因尚未明朗，但警方初步研判應為自然死亡。

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麥可麥德森的經紀人向《TMZ》表示，麥可近年來積極參與獨立製片，包括即將上映的《Resurrection Road》、《Concessions》和《Cookbook for Southern Housewives》等作品，並對未來的演藝事業充滿期待。

此外，麥可麥德森也正準備出版一本名為《Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems》的新書。他的團隊表示，麥可麥德森是「好萊塢最具代表性的演員之一，將被許多人懷念。」

▲麥可麥德森（Michael Madsen）曾多次與好萊塢名導昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）合作。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥可麥德森（左二）曾多次與好萊塢名導昆汀塔倫提諾（中）合作。（圖／達志影像／美聯社）

除了昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）的《追殺比爾》和《霸道橫行》之外，麥可麥德森還曾出演《末路狂花》、《Mr. Blonde》、《八惡人》和《從前，有個好萊塢》等經典作品。

麥可麥德森出生於芝加哥，1983年以電影《戰爭遊戲》開啟了他的演藝生涯。麥可麥德森的離世，讓影迷們感到相當不捨，紛紛在社群媒體上表達哀悼之意，緬懷這位銀幕上的硬漢。

 

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追殺比爾麥可麥德森Michael Madsen

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