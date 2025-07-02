玉兔4個月孕肚「變大超快被狂問」　無奈：煩死了！

記者王靖淳／綜合報導

女星玉兔（鄭如吟）2022年嫁給導演Howard，同年底生下兒子姆姆，今年5月驚喜宣布懷二寶，並於事後透露性別是女生。目前懷孕進入4個月的她，最近在社群分享全身照，孕肚正面曝光後，令不少人留言驚呼：「好美的媽咪！」

▲玉兔曬4個月孕肚。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

透過玉兔分享的照片可見到，她身穿一件米白色長洋裝，用雙手輕輕托住4個月大的孕肚，臉上露出幸福的微笑，散發出準備升格二寶媽的喜悅。她在文中透露，身邊不少人驚訝她的肚子比預期來得更大，甚至紛紛直接問她「妳的也太大了吧！為什麼？」對此玉兔幽默回應：「哈哈哈～我怎麼知道為什麼？問到我快煩死了。」

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▲玉兔懷第二胎性別是女生。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

面對外界的關心，玉兔也坦言雖然身體出現不少變化，但她始終保持樂觀心情，並強調「女兒平安健康最重要。」貼文及照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，紛紛稱讚她的懷孕好狀態，就連女星成語蕎、咪咪、勇兔都現身留言「太美」、「哈哈哈我昨天才問妳」、「哪來的媽媽 這麼美？妳確定妳是孕婦？」