愛莉莎莎被惡整！返台飛機餐「根本沒點過」一看崩潰：差點哭出來

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber愛莉莎莎最近從杜拜返台的過程中，接連遇到莫名其妙的餐點安排，「空姐說我點了『液體餐』，但我根本就沒點過」，後來經粉絲提醒，她可能是被網友整了。

▲空姐送了愛莉莎莎沒點過的餐點。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



愛莉莎莎在Instagram限時動態解釋，從杜拜先飛去香港轉機時，聽到空姐說自己點了液體餐的當下，她非常錯愕，原因是她根本沒點過，「我說我不要，我要雞。」未料從香港飛回台北時，空姐又說她已經點了印度素食餐，「乾我也根本沒有點過！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲愛莉莎莎剛從杜拜返台。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



面對接二連三的狀況，愛莉莎莎差點哭出來，「我說no no no，我死都不要」，加上此行被印度飯店的食物折磨到不行，所以一聽到印度餐就快瘋掉。

愛莉莎莎原本拜託空姐改送她最喜歡的比目魚餐點，但因為每人只限點一份餐，剛開始被婉拒了，「好險我隔壁的陌生男人他放棄餐點，我才有魚吃。」

▲愛莉莎莎本來吃不到愛吃的魚。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



事後，愛莉莎莎非常疑惑為何這兩趟班機都事先被點好她覺得很可怕的東西。結果經粉絲提醒才想起來，她之前在限動PO機票時不慎露出條碼，就有部分網友揚言要惡搞她的飛機餐，讓她無奈地說：「太恐怖，我真的被整到欸！第一餐『液態餐』、第二餐『印度素食』，乾整我的人也是很有創意。」

▲愛莉莎莎似乎被網友整了。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



愛莉莎莎IG全文：



這趟飛機超奇怪

第一趟杜拜飛香港時

空姐說我點了「液體餐」（但我根本就沒點過

我說我不要 我要雞

結果從香港飛台北那趟

因為我已經知道國泰飛機餐很神

所以在貴賓室我就先餓肚子等上飛機準備爆吃一波

結果！空姐又來跟我說：

我已經點了「Indian vegetarian meal」（乾我也根本沒有點過

我差點哭出來 我說nonono 我死都不要

而且我這趟又被印度飯店食物等等已經折磨到快死

我聽到Indian 真的快瘋掉

而且menu上還有我最喜歡的比目魚

我說我就要魚 拜託拜託

空姐說但不夠 每個人只有一份

好險我隔壁的陌生男人他放棄餐點 我才有魚吃

重點是到底為什麼兩趟

都有人先幫我點好我覺得很可怕的東西？