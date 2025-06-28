《你的味道》高旻示捲校園霸凌「新戲遭換角」！　公司認：主動退出

記者顧齊祐／綜合報導

南韓女星高旻示憑藉精湛演技，逐漸在影視圈嶄露頭角，出演《Sweet Home》、《智異山》等熱門作品，備受觀眾好評。然而，她今年五月卻因捲入校園暴力醜聞，形象受到嚴重打擊，影響演藝事業。原本由她擔任女主角的新戲《銀河大飯店》，日前確認改由申始雅接替，引發網路熱議。

▲高旻示憑藉精湛演技，逐漸在影視圈嶄露頭角。（圖／翻攝自Instagram／gominsi）



日前有韓國網友在匿名論壇發文，指控高旻示在國中時期曾多次對同學施以言語辱罵、勒索金錢、肢體暴力，連身心障礙學生也成為其嘲笑與威脅對象，甚至還動員校內外不良團體進行欺凌行為。爆料文章雖未明指演員全名，但多方線索指向高旻示本人。對此，高旻示的經紀公司Mystic Story嚴正否認，稱該指控「為明確的虛假事實，毫無根據」，並已聘請法律代理人提告爆料者。

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▲高旻示近日捲入校園暴力醜聞，形象受到嚴重打擊。（圖／翻攝自Instagram／gominsi）



儘管高旻示方面否認指控，但醜聞持續發酵，並影響她的演藝工作。原定由她與李到晛主演的新戲《銀河大飯店》，起初劇組曾表態支持她，表示不會更換角色。然而，昨（26）日卻宣布女主角改由《機智住院醫生生活》中的申始雅接棒，消息一出引起外界震驚與關注。

▲《銀河大飯店》女主角改由申始雅接替。（圖／翻攝自Instagram／shinsiaa_）



據韓媒報導，針對被換角的傳聞，高旻示所屬公司出面澄清，表示此決定屬於「主動退出」，並非遭劇組撤換。Mystic Story表示：「與其在爭議尚未平息的情況下投入拍攝，我們認為先釐清相關問題才是正確的選擇，因此經過與劇組充分協商後，決定退出演出。」

▲高旻示所屬經紀公司澄清，表示此決定屬於「主動退出」。（圖／翻攝自Instagram／gominsi）