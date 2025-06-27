「台灣第一帥」撞爆眼窩鼻樑歪！王陽明坦承「用手扳回去」　老婆氣炸開罵

記者蕭采薇／台北報導

王陽明日前出戰世壯運籃球項目，成功打入冠軍賽，他卻在比賽中撞到眼窩和鼻樑，在比賽中濺血。有著「台灣第一帥」名號的他，27日出席公益活動時坦言，鼻梁到現在還有點歪歪的，「我每天晚上都要用手扳回去。」

▲王陽明日前出戰世壯運籃球項目，卻在比賽中撞到眼窩和鼻樑。（圖／記者李毓康攝）

王陽明坦言，受傷當下其實最擔心「老婆和經紀公司不開心」，回家後也真的被愛妻蔡詩芸唸了一下，理虧的他笑說：「我就是乖乖被罵。」王陽明笑稱自己今年多災多難，年初先是骨裂，無奈的說：「今年我好像一直受傷。」

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王陽明表示，沒有嚴重到要動刀，而看到隊友在場上拚戰，決定帶傷完成賽事，他特別感謝球員林書緯，「他借我面罩，還好他鼻子也很挺，我戴得很舒適。」

▲王陽明出席保養品牌記者會，掏腰包送愛妻唇油和彈簧霜。（圖／記者李毓康攝）

喜愛籃球的王陽明除了有全新的籃球節目將啟動，他也經場出現在球場支持台灣球隊，且因為只要出現在新莊球場，新北國王隊就會贏球，被球迷稱為「新莊土地公」，王陽明害羞的說：「這是球迷給的，好像已經兩年多三年了，說是每次我出現新北國王都會贏球，但因為我和毛加恩（新北國王總經理）很熟，所以我不想說太多，不想讓球失望！」

王陽明更掏腰包，送愛妻唇油和彈簧霜，他坦言因為老婆的嘴唇很性感，剛好適合用來保養。同時王陽明透露，每天睡前的保養也成為夫妻倆之間的小默契保養儀式：「雖然我們白天都是忙工作或是照顧小孩分開行動，但晚上會抽空一起保養。」