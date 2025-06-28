《魷魚3》催淚彈！曹柔理「劇裡來不及說的遺言」　乞求任時完對話曝全哭了

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

南韓人氣劇集《魷魚遊戲3》於27日下午3點上線播出，劇裡的重要角色們展開戲劇化的殘忍廝殺，其中，最催淚的莫過於曹柔理誕下一子，卻在小孩出生沒多久後，面臨生死離別，她接受台灣媒體訪問，留下了來不及說出的遺言，字句相當催淚。

▲曹柔理在劇裡選擇輕生。（圖／Netflix提供）



曹柔理是限定女團IZ*ONE出身，轉戰戲劇圈後以新人演員之姿拿下《魷魚遊戲3》角色演出，飾演222號孕婦參賽者純熙，她第三季開場就誕下一兒，只是身體狀況雪上加霜，腳受傷以外，剛生完小孩的她相當虛弱，為了不拖累團隊，她最終做出輕生選擇，並把小孩交給李政宰照顧。

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▲▼曹柔理透露劇裡來不及說的遺言，心裡乞求著任時完「拜託你守護一下孩子」。（圖／Netflix提供）



只是在角色結束自己生命前，曹柔理沒有對生父任時完說出遺言，接受訪問時，被問到有什麼話想對孩子的生父說嗎？她沈默一陣子回答：「雖然沒有機會跟他對話，但我當下一直在想著這句話，如果可以說一句話，我會說對他說這句『請你也守護一下下孩子吧』。」

▲曹柔理與任時完在劇裡飾演分手情侶。（圖／Netflix提供）



戲裡她沒有幫寶寶取名，曹柔理解釋：「我覺得純熙應該一直都在心裡有想著要幫寶寶取名字，但因為是突然懷孕的角色，可能（導演）想要表現這部分，所以沒有幫寶寶取名字。」而她也坦言，對於角色輕生的心情，「感受不太好，我不想死，但沒辦法，以不太愉快、不舒服的心情拍攝完了。」

拍攝《魷魚遊戲》期間，曹柔理壓力大到不斷做惡夢，彷彿是鬼壓床般的窒息感。她也表示自己與角色純熙的不同，「我是運氣好的人，只要我想就會抽到，但純熙⋯，雖然她一開始也滿好的，只是後面不太好。」