6月30日星座運勢／處女要控制脾氣 天蠍許願成真
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：謙卑海納百川
感情：珍惜當下平順
財運：轉機降臨身邊
幸運色：米白色
貴人：天秤
小人：水瓶
工作：績效維持良好
感情：出現感情風波
財運：有失理智決策
幸運色：土黃色
貴人：雙魚
小人：牡羊
工作：洽談主動破冰
感情：歡愉融洽美滿
財運：消息需要查證
幸運色：橡木色
貴人：牡羊
小人：金牛
【土象星座】
工作：圓滿每個環節
感情：正視實際問題
財運：調整心態賺錢
幸運色：奶茶色
貴人：水瓶
小人：射手
工作：面臨背水一戰
感情：共同面對生活
財運：找尋投資商品
幸運色：莓果色
貴人：射手
小人：處女
工作：職場有苦難言
感情：控制自身情緒
財運：擺放招財植物
幸運色：杏仁色
貴人：金牛
小人：雙子
【水象星座】
工作：聰明反聰明誤
感情：出現了落寞感
財運：慾望不及能力
幸運色：可可色
貴人：魔羯
小人：雙魚
工作：可多種果得果
感情：期盼許願成真
財運：參與社會公益
幸運色：西柚色
貴人：巨蟹
小人：獅子
工作：調整自我步調
感情：產生隔閡心結
財運：付出看見回報
幸運色：藍紫色
貴人：獅子
小人：天蠍
【火象星座】
工作：逐漸上了軌道
感情：要以智慧相處
財運：恐有金錢損失
幸運色：青竹色
貴人：處女
小人：魔羯
工作：工作就事論事
感情：得到朋友牽線
財運：盡量趁機解套
幸運色：草綠色
貴人：雙子
小人：巨蟹
工作：疏於仔細驗證
感情：爭執終會分離
財運：橫財必有橫禍
幸運色：鐵灰色
貴人：天蠍
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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