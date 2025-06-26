揭台灣政壇「怪物」來源！太陽花青年返鄉從政　《民主練習中》紀錄黑暗真相

記者蕭采薇／台北報導

今年夏天，有三部關於台灣主體意識的紀錄片：《看不見的國家》、《造山者—世紀的賭注》與《民主，練習中》推出，被稱為「台灣的三堂公民電影課」。《民主，練習中》記錄了三位太陽花青年回鄉從政、揭開台灣民主選舉長期遭受地方暗黑勢力把持的秘辛。

▲《民主，練習中》《民主，練習中》記錄了三位太陽花青年回鄉從政，看到地方暗黑勢力的秘辛。（圖／記者黃克翔攝）

片中主角之一的郭稟翰（西瓜）將地方的「暗黑勢力」比喻成「怪物』，表示：「你必須來看《民主，練習中》，就會知道這些怪物怎麼來的！」《民主，練習中》描述廖郁賢（阿賢）、傅銘偉（小花）、郭稟翰（西瓜）三位太陽花青年，在學運後返鄉回到雲林與宜蘭，投入政治工作，卻面臨地方勢力的威脅與挑戰。沒有資源的政壇新人阿賢當選雲林縣議員，小花則擔任阿賢的幕僚。

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西瓜為了維持第三勢力在宜蘭的地方黨部運作，開設小吃店維持地方黨部經營。導演楊正欣花十年記錄台灣民主的重要時刻，他們三人的故事成為其中閃耀的一部分，並讓外界看到太陽花世代的理想與掙扎。

▲《民主，練習中》是今年夏天「台灣的三堂公民電影課」之一。（圖／記者黃克翔攝）



片中呈現阿賢置身錯綜複雜派系交織的地方政治叢林，她有感而發表示，過程中深深體會到，唯有人民對公共事務的積極參與，在台灣公民社會面對挑戰時展現堅韌與行動，透過實際的言行投下關鍵一票，才能徹底實踐政治自由，開創一個真正屬於全體台灣人民的未來。



該片由柏林影展最佳導演林正盛監製，他呼應西瓜的「怪物說」，將立法院妙喻為「怪獸的產地」，林正盛表示，「一起來看看立法院那些怪獸的產地，這些怪獸是地方派系權力糾葛分贓下的產物。唯有繼續『民主練習』，才能永遠地、永遠地走在民主自由的道路上」。

▲《民主，練習中》曹興誠力挺首映會。（圖／記者黃克翔攝）



導演楊正欣則強調，《民主，練習中》這部片的拍攝起點，從來不是為了罷免，「但我們在這條民主練習的路上，看見了公民們一次次站出來，用行動回應體制的失靈。也許《民主，練習中》只是個開場，希望它能讓更多人明白：我們有選擇，我們有力量。」



《民主，練習中》上映之際適逢風起雲湧的「726大罷免」關鍵時刻，堪稱大罷免軍師的前聯電董事長曹興誠現身記者會力挺。晚上首映會則有民主運動前輩文化部長李遠加持。李遠曾在2013年與電影及藝文界朋友發起一個肥皂箱公民論壇活動「反核四五六運動」，每周五下午六點在中正紀念堂牌樓外廣場、進行各種和社會相關的議題分享，持續到2014年太陽花運動之後，達成了100場。

▲《民主，練習中》在街頭一併為大罷免造勢。（圖／記者黃克翔攝）

過程中，李遠結識了西瓜，並且為了西瓜獨自一人騎著舊摩托車、載著標語牌展開全台宣講反課綱行動的熱血所打動，李遠力薦觀眾們一起看《民主，練習中》，看看包括西瓜在內的三位熱血青年故事。



《民主，練習中》記錄了三位主角十年間的故事與期間台灣的民主重要時刻，首映這天主角們與製作團隊，站上街頭宣傳大罷免行動，持續實行民主練習。《民主，練習中》6月27日在台上映。