蔡振南出道43年第一次打女生！詹子萱被賞巴掌「半邊臉麻掉」急冰敷

記者黃庠棻／台北報導

台劇《我們與惡的距離 II》播出後，引起許多網友追劇風潮並引起熱烈討論，今（25）日該片舉辦媒體訪問，主演蔡振南、于子育、詹子萱、張軒睿皆一同出席。

▲于子育、詹子萱、蔡振南、張軒睿出席《我們與惡的距離 II》媒體聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

蔡振南在《我們與惡的距離 II》中飾演簡家大家長「簡光坤」，與馬國賢飾演的兒子簡佳鑫、詹子萱飾演的孫女簡齊蕙、朱芷瑩飾演的女兒簡佳凌都有許多對手戲，特別是他分別賞了詹子萱、馬國賢巴掌，卻因為角色關係有不一樣的心情。

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▲蔡振南出席《我們與惡的距離 II》媒體聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

談到賞孫女巴掌的戲碼，蔡振南坦言「這是我最難熬的一場戲」，回想起來相當心疼，當下詹子萱要求「來真的」，但他一直拒絕，卡了整整兩個小時才拍攝，沒想到第一下打下去，巴掌聲直接響徹整個片場，讓他大讚對方「真的很敬業」。

▲蔡振南在《我們與惡的距離 II》賞孫女詹子萱巴掌。（圖／記者周宸亘攝）

對此，蔡振南也表示賞詹子萱巴掌，是自己出道43年以來「第一次打女生」，不過打起馬國賢則是毫不猶豫、從不手軟；詹子萱回憶起被賞巴掌的戲，也透露被打第一下後，臉馬上麻掉，只能趕緊拿冰塊冰敷，大概拍攝了有三到四次。

▲詹子萱出席《我們與惡的距離 II》媒體聯訪。（圖／記者周宸亘攝）