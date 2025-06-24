天殘未公開遺書點名「賀瓏Albee的事」！　她爆喜劇圈看不下去：不能忍

記者田暐瑋／綜合報導

賀瓏23日證實和已故單口喜劇演員天殘有過一段情，並公開對方的遺書，稱分手原因並非第三者介入。天殘閨密林妍霏24日爆料天殘其實還有一封紙本遺書，裡頭有提到「賀瓏和Albee的事」，不滿賀瓏為了自保，選擇公開天殘為了安慰親友才在私人帳號寫的遺書。

▲天殘還有未公開遺書。（圖／翻攝自IG）



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林妍霏提到，天殘離世前，在私人帳號寫了一篇給親友的文章，內容原本是為了安慰親友，卻遭到賀瓏公開，令她深感遺憾，此舉不僅傷害了天殘的親友，也使事件更加複雜化。林妍霏還公開了天殘過世當天，跟賀瓏的私訊對話，內容提到：「你跟Albee的事，天殘只跟碩修講而已。」雖未提及詳細事件內容，但仍引起諸多討論。

▲賀瓏爆熱戀Albee。（組圖／翻攝STR Network、tnns.taiwan）



不只如此，林妍霏先是爆出賀瓏曾要求天殘墮胎，甚至沒有下車陪同進醫院，且在術後一次也沒有去探望天殘，讓身體虛弱的天殘崩潰痛哭，而在天殘過世7天，立刻帶著新歡外出，還跟其他喜劇同行說：「會喜歡上別人，是因為天殘太胖了幹不下去。」讓林妍霏氣憤表示：「這個，我不能忍！」

▲賀瓏爆熱戀Albee。（圖／翻攝自林妍霏IG）



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