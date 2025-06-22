唐綺陽激瘦26公斤「體重逼近5開頭」！自爆下載交友軟體：超過20年沒開機

記者孟育民／台北報導

星座專家唐綺陽今（22日）出席電波上市記者會，近期瘦身有成的她，目前已經甩肉26公斤，效果驚人。她今再度說：「瘦了就會想更瘦，差不多26公斤，我體重還有60公斤，我165公分，我還想再瘦10公斤，我覺得今年很變動，那只好自己革命一下，減肥是最簡單能做到的事情。」

▲唐綺陽瘦身有成。（圖／記者周宸亘攝）



被問到有無因為瘦身而有桃花？唐綺陽坦然地說，身邊都是圍繞女生：「30歲以下可以期待一下桃花，50歲以上就...。我還是蠻喜歡工作多於談戀愛，這是我的人生經驗告訴我的，我站出去人家已經不是看到我了，他們看到的是『老師』，現在路上只要有男生很帥，然後看到我眼前一亮，我就知道他應該是要來問我問題，哪裡是要來追我。」

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▲唐綺陽坦言完全沒桃花。（圖／記者周宸亘攝）

唐綺陽也自爆有下載交友軟體，不過都無結果，「連自我介紹都很難打，第一關要怎麼介紹自己，然後我的企圖是什麼，我如果說我想交朋友，誰要跟你交朋友？大家都想問免費的問題吧，光自介就有問題了，它還會問你選哪個年齡層，還要花那麼多時間聊天。」最後不忘喊話：「歡迎全台眼光很高的人來跟我聯絡，如果你們不拘年齡的話。」

▲唐綺陽大方開放交友。（圖／記者周宸亘攝）

感情一直單身的唐綺陽，坦承超過20年沒開過機，「這個應該很容易吧，我這20年事業很發達，我把慾望放對地方，我也沒浪費時間。」她也會幫自己看感情命盤，表示感情對自己來說是一種壓力，「我們是天蠍座的，我又是月亮巨蟹，我過往的感情告訴我，我一旦遇到誰，如果我很喜歡他，我就會想照顧他，那這個就很花時間。我是很不太喜歡被照顧，所以我很不適合談戀愛。」



