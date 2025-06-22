八點檔最慘女星遭閨蜜陷害「失明」爸車禍昏迷　親媽決裂藏洋蔥！

記者黃庠棻／台北報導

邱子芯在三立八點檔台劇《願望》中飾演的「冬雨」一角，可說是全劇命運最坎坷的角色之一。她不僅歷經友情背叛、親情誤解與感情波折，層層難關更讓觀眾看得揪心。

▲邱子芯在《願望》中，命運相當坎坷。（圖／三立電視提供）

劇情中，邱子芯飾演的冬雨先是遭到摯友茵芙陷害，導致視力全失；而她的父親（馬幼興飾）早前也遭茵芙駕車撞傷而陷入昏迷，父女倆接連受創。

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在親情方面，冬雨渴望獲得母愛，卻與親生母親葉華誤會重重。葉華雖想彌補當年錯過女兒的遺憾，卻遲遲得不到原諒。為了幫助女兒重見光明，葉華決定捐出自己的眼角膜，卻選擇假裝與冬雨決裂，口出惡言，只為讓她無所牽掛，最後也終於讓女兒重見光明。

▲邱子芯在《願望》中，命運相當坎坷。（圖／三立電視提供）

這段深藏不露的母愛，也成為劇中最令人動容的情節之一，特別是劇中台詞「我看不到光了，但我還想看到大家的臉！」打動觀眾討論度也很高。而感情線上，冬雨與男友楚翔歷經分分合合，終於即將攜手步入婚姻殿堂，觀眾也跟著情緒起伏，開心她終於不是「盲女新娘」，有她能擁有屬於自己的幸福結局。

▲邱子芯在《願望》中，命運相當坎坷。（圖／三立電視提供）

首次挑戰飾演盲人角色，邱子芯坦言這次在《願望》中飾演「冬雨」壓力特別大，坦言「我是在開拍前三天才知道自己要瞎了，真的超措手不及！」苦笑說，從得知劇情後便立刻開始做功課，回顧過去看過的影視作品中盲人角色的走路姿勢、眼神狀態與情緒表現。

▲邱子芯在《願望》中，命運相當坎坷。（圖／三立電視提供）

導演特別叮囑邱子芯「眼神不能飄，一定要定住一個地方。」因此她在拍攝時強迫自己眼睛聚焦在一個固定點上，長時間不動，拍完常感到眼睛疲勞甚至痠痛。為了讓演出更逼真，她乾脆不戴隱形眼鏡，讓自己「真的看不清楚」，視線模糊反而更容易進入盲女的失焦狀態「眼睛自然會有一種飄忽無神的感覺，比刻意演出還真。」

▲邱子芯在《願望》中，命運相當坎坷。（圖／三立電視提供）

而在拍攝眼睛開刀手術後，邱子芯眼睛要包紗布演出，當下完全看不見，便把握機會實際體驗失明者的日常挑戰，分享「我會跟劇組說，你們都先不要帶我走，我想試試看自己能不能摸黑走到棚裡。」她回憶那幾次真的是「東摸西摸、碰碰撞撞」，尤其常撞到桌腳「真的超痛，但也讓我更能體會角色的無助和脆弱。」

▲邱子芯在《願望》中，命運相當坎坷。（圖／三立電視提供）

另外，邱子芯使用的拐杖也曾鬧出不少趣事「有時候東晃西晃，我一揮出去大家就開始閃，我在現場看到大家表情都覺得超好笑。」雖然拍攝過程辛苦，但她也因此更加投入角色，體會視障者在生活中的細節與挑戰「這是一個很大的演技突破，希望觀眾能看到我的用心。」

▲邱子芯在《願望》中，命運相當坎坷。（圖／三立電視提供）