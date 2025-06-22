「新婚3年就性交易色按！」韓男星時隔9年回歸　妻子流產原諒他：奇蹟的瞬間

記者吳睿慈／綜合報導

南韓偶像周鶴年因與明日花綺羅私交慎密，演藝圈再次爆出性交易風波，他雖矢口否認，但形象大傷。巧的是，演員嚴泰雄2016年曾爆出桃色風波，付費色按卻遭到仙人跳，最終他承認性交易，但沒有性侵，遭罰韓幣100萬元警告，性交易爭議使他幾乎消失在圈內，妻子過去曾表示原諒他的作為，相隔9年，他近來透過戲劇《I KILL U》回歸，老婆發文支持「彷彿奇蹟般的瞬間」，引起高度關注。

▲嚴泰雄2016年認性交易，之後便消失在圈內。（圖／翻攝自namu.wiki）



嚴泰雄2016年遭到一間按摩店女子A指控性侵，經過調查才發現，其實是A女與店主B合謀仙人跳，法官最後判他性侵無嫌疑，但他承認性交易，遭罰韓幣100萬元。該案發生後，嚴泰雄形象大受打擊，尤其是他處於新婚期，2013年才剛結婚，並與妻子育有一女，他更帶著小孩出演親子節目《超人回來了》。

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性交易案爆發當時，嚴泰雄妻子懷有二胎，最終在過度衝擊之下流產，但她並未選擇離婚，陪伴老公度過人生最黑暗期，夫妻倆共同扶養女兒長大，而他原本在2017年回歸電影，但遭到觀眾抗議，最終沒有出席活動，並表示「很抱歉因不光彩的事情讓大家失望」。

▲嚴泰雄妻子當年崩潰到流產，但後來選擇原諒他。（圖／翻攝自尹慧珍IG）



反省了9年，嚴泰雄主演的戲劇《I KILL U》即將在第29屆富川國際奇幻影展播映，妻子尹慧珍21日親自發文力挺：「這段期間在身邊看著他安靜地調整心態、堅持下來，我總是在想這樣的日子真的會來臨嗎？在沒有答案的日子裡等待，我也期待過、想像過，但另一方面又認為『應該是永遠不會來臨了』，就這樣10年的日子過去了，可以迎來奇蹟般的瞬間，我很感謝。」

▼▲嚴泰雄時隔9年回歸，妻子親自發文力挺。（圖／翻攝自尹慧珍IG）



尹慧珍表示，戲劇在電影節放映的7月9日正好是媽媽生日，「雖然只是偶然，但總覺得是媽媽在守護著我們」，她透過IG與粉絲分享嚴泰雄的喜訊，並以行動力挺老公的新片，性交易案9年過去，她早已原諒，掀起韓網一陣熱議。